Bursa'da CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyu ile paylaştığı Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi’ni imzaladı.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi’ni CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nda İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ve ilçe yönetiminin katılımıyla imzaladı.

Mudanya’yı şeffaf, adil ve katılım ilkesiyle hep birlikte yöneteceğini söyleyen Deniz Dalgıç, “Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımın merkezine koyacağıma, mazeret üretmek yerine her koşulda çözüm ve maharet üreteceğime söz veriyorum.” dedi. Atatürk devrimlerinden, cumhuriyetin kuruluş değerlerine, insan haklarından liyakate, eşitlikten şeffaflığa, hesap verilebilirlikten şehrin imkanlarının hakça ve adilce bölüşülmesine kadar 16 maddeden oluşan Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi’nde şu ifadeler yer aldı: