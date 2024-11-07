Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy, Gürgentepe Belediye Başkanı Sayın Cemil Coşkun'u ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.ORDU(İGFA) - Görüşme sırasında, Gürsoy ve Coşkun arasında verimli bir diyalog kuruldu. Bulut Gürsoy, Gürgentepe Belediye Başkanı'nın gösterdiği misafirperverlik ve kıymetli sohbeti için teşekkür ederek, işbirliği ve dayanışma mesajları verdi.

Bu tür ziyaretlerin yerel yönetimler arasındaki etkileşimi güçlendireceğine inandığını belirten Gürsoy, ortak projelerin ve hizmetlerin vatandaşlara daha iyi ulaşması için birlikte çalışma kararlılığında olduklarını ifade etti.

Ziyaretin, yerel yönetimler arasında dayanışma ve işbirliği ruhunu pekiştirdiğini vurgulayan Bulut Gürsoy, "Halkımız için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.