Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP'nin 15’inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Dr. Asu Kaya'yı kutladı. Köybaşı, “Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Osmaniye Milletvekilimiz Dr. Asu Kaya ve listesinde MYK’ya tekrar seçilen yol arkadaşımız Hürmüz Avcı’yı kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, kadınların siyasetteki varlığının artırılmasının önemine vurgu yaparak, “Kadınların karar alma süreçlerinde daha etkin yer alması, toplumumuzun gelişimi için elzemdir. Bu yeni dönemde, kadınların sesinin daha güçlü bir şekilde duyurulmasını sağlamak hepimizin sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

KADINA ŞİDDETE HAYIR

Köybaşı, kadına yönelik şiddetin önlenmesine de dikkat çekti. “Kadınlara yönelik şiddet, toplumun en büyük yaralarından biridir. Bu meseleye karşı hep birlikte durmalıyız. Kadınlarımızın güvenliği ve hakları için mücadelemiz sürecek” dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ, ADİL BİR TOPLUM İÇİN ŞART

Yerel siyasette kadınların daha fazla yer almasının demokratik değerlerin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Köybaşı, “Cinsiyet eşitliği, herkesin görevidir. Bu konuda atılacak her adım, daha adil bir toplum yaratmak için büyük bir katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Erden Köybaşı, yeni Kadın Kolları Genel Başkanı Dr. Asu Kaya ve ekibine güven duyduğunu ve kadınların siyasetteki rolünün güçlendirilmesi için CHP’nin her zaman destek vereceğini belirtti.