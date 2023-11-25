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CHP Bursa İl Örgütü 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel program düzenledi.BURSA (İGFA) - Eğitimci ve Gazeteci Sedef Kabaş'ın konuşmacı olduğu programda Eğitim-İş Bursa Şubesi de laik eğitime karşı geliştirilmeye çalışılan gerici eğitim modeli ÇEDES projesini anlattı. Nilüfer Nikah Evi’nde gerçekleşen programa CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ve çok sayıda konuk katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eğitim sisteminin iktidar tarafından gerici kuşatma altında olduğunu söyleyerek, laiklik kavramının eğitimde müfredat dışı bırakılmaya çalışıldığını ifade etti.

“EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR“

İktidarın gerici politikaları yüzünden pırıl pırıl zihinleri olan gençlerin kaybedildiğini belirten Başkan Nihat Yeşiltaş, atanamayan, kadro bekleyen öğretmen sayısının bir milyonu geçtiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmenlerin sorununu çözmek yerine karma eğitime kafayı taktığını, eğitimde yaşanan sorunlar çığ gibi büyürken Türkiye’nin gözbebeği üniversitelerinde liyakatsiz atamaların yapıldığını vurgulayan Başkan Yeşiltaş, fikri hür nesiller yetiştirmek için fedakarca çalışan öğretmenlerin öğretmenler gününü buruk kutladığını söyledi.