CHP Bursa’dan 28. Dönem Milletvekili aday adayı olan Mesut Şehitoğlu,"Odak Noktası" programında Herkes Duysun ve İGF TV'nin ortak yayınında konuşuyor.BURSA (İGFA) – 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimlerde 28. Dönem için Bursa Milletvekilliği için CHP’den aday adayı olan Mesut Şehitoğlu, "Odak Noktası" programına konuk oldu.

Mesut Şehitoğlu; İGF TV ve Herkes Duysun’un ortak yayınında herkesduysun.com Genel Müdürü Nesrgin Güler’in modaratörlüğünde gazeteci yazar Yüksel Baysal’ın sorularını yanıtlıyor.

https://youtu.be/5rT34V3r9VA