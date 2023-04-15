CHP Bursa İl Başkanlığı, 28. Dönem Bursa Milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıtıyor.BURSA (İGFA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili adaylarının tanıtımı Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Osmangazi Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Toplantı, CHP'nin seçim klibinin gösterimi ile başladı.

https://youtu.be/VnbEe5cAVo0

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BURSA 1. Bölge (CHP) Adayları 1- Kayıhan Pala

2- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3- Mehmet Atmaca (Saadet)

4- İsmet Karaca

5- Jülide Akköprü

6- Alpaslan Yıldız (Gelecek)

7- Engin Tamer Dede

8- Serkan Öztürk

9- Özgür Yıldız

10- Canan Akın Erdem

BURSA 2. Bölge (CHP) Adayları 1- Hasan Öztürk

2- Cemalettin Kani Torun (Gelecek)

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Dönmez

5- Şahin Sevinç

6- Funda Türkcoş Pekiner

7- Ender Teke

8- Huriye Canan Çelik Tunar

9- Mehmet Önder Mutlu

10- Seda Bozdağ Güzelkaya

ADAYLAR ORTAK YAYINDA DEĞERLENDİRİYOR

CHP’li adayların tanıtılacağı program sonrasında İGF TV ve Herkes Duysun TV ortak yayınıyla partililer ve adaylar İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir ile program sunucusu Merve Özdemir Çevik’in sorularını yanıtlayacak.