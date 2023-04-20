CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin Ramazan Bayramı'nın 3 günü boyunca ücretsiz olması gerektiği halde Bursa'da ücretsiz ulaşım uygulamasının tek günle sınırlandırıldığını belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hatasını düzeltmesini istedi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Bursa'da bayram günlerindeki toplu ulaşıma yönelik açıklama yaptı.

Başkan Özkan, açıklamasına, "13 Nisan 2023 tarih ve 7085 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; 3 gün boyunca belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşımı 1 günle sınırlı tutmuş bulunmaktadır. Kararnameyle de ifade edildiği üzere, Bursa'da da toplu ulaşımın 21-22-23 Nisan tarihleri boyunca 3 gün süreyle ücretsiz olmasında kamu yararı bulunmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bu konuda gerekeni yapmaya ve ücretsiz ulaşımı 3 güne çıkarmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.