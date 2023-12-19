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CHP İl Kadın Kolları Bursa'daki kadın belediye başkan aday adayları ve belediye meclis üyesi aday adaylarını bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - CHP İl Kadın Kolları Bursa'daki kadın belediye başkan ve belediye meclis üyesi aday adaylarını Nilüfer’de buluşturdu.

Gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, çok sayıda kadın aday adayı ve partili katıldı.

CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, seçme ve seçilme hakkının alınmasının üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen halen siyasette birçok ayrımcılıkla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Yaşadığımız il ve ilçelerde kadın bakış açısı ile eğitim, çevre birçok alanda görüşlerimiz çok önemli. Hepiniz duyarlı, kendine güvenen kişilersiniz. Eşitlik mücadeleniz, eşitlik mücadelemizdir. Kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanması eşitlik mücadelemizin en önemli parçasıdır. CHP olarak ana hedefimiz tam eşitliktir.”dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da, mücadelede kadın erkek ayrımına tamamen karşı olduğunu belirterek, "Bu ülkede bir kadın meselesi varsa ve erkekler savunmuyorsa burada bir eksiklik var demektir. Birbirimizin haklarını savunduğumuz zaman bu ülke ileriye gidecektir. Biz ayrıştıkça birileri bizi yönetiyor. O kadar çok ayrışıyoruz ki buna iliklerimize kadar maruz kalıyoruz. O kurmak istedikleri yönetime hepimiz ortak olmuş oluyoruz. Kadınların böyle bir örgütlenme içinde bile olmaması lazım" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, kadının siyasete katılımı ve temsiliyete katılımını arttırmak herkesin sorumluluğu olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetin kadınları çok daha önemli. CHP içerisinde siyasete katılım gösteren ve mücadele eden kadınların artması için elimden geleni yapacağım. Çünkü sonuçta bunu arttırmadığımız sürece temsiliyeti istediğimiz seviyeye taşıyamayız" diye konuştu.

Yoğun katılıma sahne olan buluşma açılış konuşmalarının ardından belediye başkan aday adayları ve meclis üyesi aday adaylarının kendilerini tanıtmasıyla devam etti.