CHP Bursa İl Başkanlığı Bursa'da faaliyet gösteren taksi esnafının sorunlarını dinledi.BURSA (İGFA) - Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır ile taksi durak başkanlarının da katıldığı toplantıda, esnafın tüm Türkiye'de geçerli olacak ve bir anlamda taksiciliğin anayasası olarak kuralları düzenleyecek bir yönetmelik talebi ön plana çıktı.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan konuşmasında toplumun ülkede her kesiminin olduğu gibi taksi esnafının da derin sıkıntılar içerisinde olduğunu belirtti.

Özkan, bu sorunları bir de esnaftan dinlemek üzere toplantının gerçekleştiğini ifade ederek, “Seçimden sonra bu sorunların ivedilikle çözümü için gereken adımların atacağız. İktidara hazırız” mesajını verdi. Özkan’ın hoş geldiniz konuşmasının ardından, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal ve Erkan Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Bursa Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Mehmet Çakman ile Marangozlar Odası Başkanı Cemil Vardar'ın da hazır bulunduğu toplantıda esnafın sorunlarını dile getiren Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır, Bursa'nın ülkemizin en fazla göç alan şehirleri arasında olduğunu kaydederek, taksici esnafına sahip çıkılmasını istedi.

Taksi dolmuşların yasal olarak taksiye dönmesinin mümkün olduğunu belirten Çakır, "Taksi dolmuş sahibi ister A taksi durağına ister B taksi durağına girer ama bir yere kadar geliyoruz, orada tıkanıyoruz. Siyasilerden özellikle şunu istiyoruz, bizim bir anayasamız yok. Kanun hükmünde kararnamelerle bu zamana kadar yönetildiğimiz gibi öyle gidiyor. Türkiye'deki şartlar İstanbul'da farklı, Ankara'da farklı, İzmir'de farklı" dedi.

Çakır, Ankara'da 10 yaş araca plaka takılabildiğini, Bursa'da ise 7 yaş sınırı olduğunu belirterek, standart uygulama konusunun TBMM'de gündeme getirilmesi talep etti ve "Bir yönetmelik koyalım, bir seneye mahsus sıfırlayalım, sonra da o yönetmeliği uygulamaya başlayalım. Herkes hangi durağa geçeceğini, ne yapacağını bilsin. Bugüne kadar bizi dinlemek isteyen kimse yoktu, birileri bizi dinlesin, bizim derdimiz var. CHP'ye özellikle teşekkür ediyorum, bir ilki gerçekleştirdi" diye konuştu.