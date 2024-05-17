Halkbank tarafından Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine destekli kredilerin devam eden taksit ödemelerine geriye dönük zam yapılmasını eleştiren CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, esnafın zaten borç yükü altında can çekiştiğini belirtti.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, esnafın yaşadığı kredi sorunu hakkında basın açıklaması yaptı.

Kamuda tasarruf yapmaya, günlük maliyeti 33,6 milyon lira olan saraydan, lüks uçak filolarından başlayamayanlar; ekonominin bütün yükünü esnafın, çiftçinin, memurun, kısacası emeği ile geçinmeye çalışan tüm vatandaşlarım sırtına yükleyeceğini bir kez daha gösterdiğini öne süren Başkan Yeşiltaş, “Esnafımızın daha sağlıklı bir ekonomik güce ulaşabilmesi için çözümler üretmesi gereken AKP, esnafın sırtına bir hançer daha sapladı” dedi.

Türkiye'deki esnafların ticari çalışmalarına destek olunması amacıyla, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredi faizleri yüzde 100’ü aşan oranlarda artırıldığını vurgulayan Yeşiltaş, değişen kredi faiz oranlarının, sadece yeni kredi kullanacakları değil, hali hazırda kredi taksitleri devam eden mevcut kredileri de kapsadığını kaydetti.

4 Ocak 2021 tarihinden sonra çekilen tüm kredilere uygulanacak faiz artışı sonrası; yüzde 7,5 olan faiz oranı yüzde 17’ye, yüzde 15 olan faiz oranı ise yüzde 24’e çıkarıldığını belirten Yeşiltaş, "Sadece yeni çekilecek kredilere değil daha önce çekilmiş kredilere de uygulanacak faiz artışı; kötü ekonomik koşullar altında ayakta kalabilmek için kredi kullanmak zorunda kalan esnafımıza büyük darbe vurdu. Alınan bu karar aynı zamanda yeni bir işletme açarak istihdama katkı sunmaya çalışan esnafımızı da kaderi ile bir başına bıraktı. Vatandaşımıza etkisi düşünülmeden yapılan “Ben yaptım oldu” anlayışının ekonomideki yansıması olan bu yanlış kararın esnafımızı, işletmelerimizi ve dolayısıyla ekonomimizi olumsuz etkileyeceği aşikardır. Devletin resmi kurumu TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranı yüzde 69,80 açıklanmışken, yüzde 100’den fazla oranda ve geriye dönük işletilen bu faiz artışı asla kabul edilemez, “faiz güncellemesi” gibi kelime oyunlarıyla sümen altı edilemez” diye konuştu.

Uzunca bir süre, “esnafa can suyu” propagandasıyla “uygun faizli kredi” reklamı yapan AKP’nin, ağır ekonomik koşullar altındaki esnafa bu kredileri kullandırdığını söyleyen Yeşiltaş, tüm ödeme planlarını buna göre yapan esnafların seçim dönemi bitince yarı yolda bırakıldığını ve göz göre göre kandırıldığını iddia etti.