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Mudanya’da Meclis Üyelikleri listelerinin teslimiyle ilgili çıkan tartışmalara son noktayı Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş koydu. Yeşiltaş, “16.57'de verilen teslim alındı belgesi ortada. Sandıkta kaybedeceklerini anlayınca algı oyunları kurmaya çalışıyorlar. Milletimiz buna müsaade etmeyecek” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nın ‘teslim alındı’ belgesi ile saat 16.57’de İlçe Seçim Kurulu’na verdiği belediye meclis üyesi listesini yok sayarak kamuoyunu algı oyunuyla yönlendirmeye çalışanlara CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ders gibi cevap verdi.

Nihat Yeşiltaş, “İlçe Başkanımız meclis üyelikleri listesini teslim etmek üzere bugün saat 16:48’de adliyeye girdi. Saat 16:57’de ise ıslak imzalı 3 nüshanın teslim alındığına dair belge İlçe Seçim Kurulu tarafınan bize iletilmiştir. Bu durum hem YSK’nın sistemine girildi, hem de evrak olarak düzenlendi. İspatları ve resmi kanıtları ile birlikte durum ortadadır. Zaten belgeler kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Mudanya’da ve Bursa’da her şey usulüne uygun olarak yürütülmüştür. Geçtiğimiz seçim döneminde de Mudanya’da aynı kişiler tarafından benzer bir durum yaşatılmıştı. Sonucunda da bugün olduğu gibi yine bir şey çıkmamıştı. Bugün de yaptıkları itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Görüyoruz ki hukuksuzluğu bir yaşam biçimi haline getirmiş olanlar yine eli boş döndüler. Sandıkta kaybedeceklerini anlayınca algı oyunlarıyla seçime gölge düşürmeye çalışıyorlar. Ama vatandaşımız gerçeğin ne olduğunu biliyor. Vatandaşımız bunlara hak ettiği dersi vererek Mudanya’da gülümsemeye devam edecektir” dedi.