Memleket Partisi Bursa örgütünden topluca istifa eden 190 kişiyi temsilen 40 kişilik grup Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP’nin yeni katılımlarla daha da güçlendiğini belirterek, “Seçim sathı mailine girdiğimiz bu dönemde bizimle beraber yürümeye karar verdiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Memleket Partisi Eski İl Sekreteri Serdar Ünal, Mudanya İlçe eski Başkanı Metin Bağcı, Mustafakemalpaşa İlçe eski Başkanı Serdar Gürsel, Karacabey İlçe eski Başkanı Sami Soyer, İl yönetiminden Selami Kaçmaz, Engin Yıldırım ve Sefer Kahraman’ın da aralarında bulunduğu gruba CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ve il yöneticileri rozet taktı.

Memleket Partisi Bursa eski İl Başkanı Hasan Yıldırım’ın eşlik ettiği bu grubun ardından, Memleket Partisi’nden ayrılan 150 kişinin daha önümüzdeki günlerde CHP’ye katılacağını belirtiliyor.