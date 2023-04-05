CHP İl Başkanlığı gençleri tarafından sabah saatlerinde başlanan çadır kurulumu, çadırın yerini beğenmeyen emniyet tarafından engellenmeye çalışıldı. Kısa bir diyalog sonucu CHP seçim çadırları bir metre geri çekilerek kurulmaya başladı. Valilik izniyle hareket eden CHP'liler, millet ittifakında yer alacağı çadırı meydana kurarak hazırlıklarına devam etti.

AKP kamyonet getirdi

CHP’nin çadır kurduğunu gören AKP’liler ise kamyonet getirerek meydanda çadır dibine koğuşlandı. Kamyonetin çekilmesini isteyen CHP’liler ile AKP’liler arasında sözlü olarak ufak bir tartışma yaşanırken AKP’lilerin çadır kurmak için izin beklediği öğrenildi.

Haber: Ebru Paksoy