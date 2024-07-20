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Yönetim Kurulu ve Kurultay Delegeleri şöyle:

Seçimde CHP Edirne İl Kadın Kolları Yönetşim Kurulu ile Kurultay Delegeleri de belli oldu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ’nın da katıldığı toplantıda CHP Edirne İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu seçimi Çiğdem Gegeoğlu başkanlığındaki tek liste ile yapıldı.

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