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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, parti heyetiyle birlikte 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Gaziantep’te anma programlarına katıldı. Depremzedelerle görüşen, gelişmeleri yerinde inceleyen Yazgan, iktidara “Enkazlar yerinde duruyor. Kullanılmaması gereken evlerde insanlar yaşamaya devam ediyor. Depremzedeler, insani koşullarda yaşamak istiyor. Çaresizler. 1 yıl geçmesine rağmen tamamlanan ev sayısı çok düşük. İktidar yetkilileri ne bekliyor?” dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 6 Şubat felaketinin yıldönümünde, CHP heyetiyle birlikte deprem bölgesindeydi. 5-6 Şubat tarihlerinde Gaziantep’te bulunan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte anma programlarına katılan Yazgan, konteyner kentleri incelerken, depremzedelerle görüştü ve sorunlarını dinledi. Gittikleri birçok noktada, yıkılan binaların enkazının durduğunu vurgulayan Yazgan, “Büyük molozlar kaldırılmış ancak enkaz yerinde duruyor. Bir proje yapılamamış. Sağlıklı bir ilerleme olmamış” dedi. Bu durumu, Gaziantep’te ziyaret ettikleri her noktada gördüklerini kaydeden Yazgan, oluşan hasar nedeniyle boşaltılan binaların dahi yıkımının yapılamadığına dikkat çekti ve “Derin çatlakları olmasına karşın yıkılmayan bu binaların etrafında koruma da yok. Yeni tehlikelere yol açabilecek durumlar var” diye konuştu.

‘TEHLİKELİ EVLERDE YAŞIYORLAR’

Depremin, bölgenin ekonomisi ve yaşam dünyası başta olmak üzere birçok şeyi yok ettiğini söyleyen Yazgan, şunları kaydetti:

“İslahiye ve Nurdağı’nda yüksek katlı olmayan evler var. Bunlar, depremde yıkılmasa da zarar görmüş. Büyük çatlakları bulunuyor. Kullanılmaması gereken bu evlerde insanlar yaşamaya devam ediyor. Çünkü yeni eve kavuşamayan depremzedeler, çareyi tehlikeli de olsa bu evlere dönmekte bulmuş. Açıkçası devlet, babacan yüzünü gösterememiş. İyi yönde çalışmalar var ancak ihaleler bile yüzde 10’larda. Somut yapı ise yüzde 3 seviyesinde. Aradan 1 yıl geçti. Gereği yapılmamış, yapılacak gibi de durmuyor. Ülkemizin zaten en büyük sorunu olan enflasyon, bölgede daha da hissedilir durumda. Ev fiyatları katlanmış. Evini, malını, mülkünü, en önemlisi de ailesini kaybeden insanlar, yeni binalarda ev sahibi olamıyor.”

‘ALTYAPI YOK, ISINMIYOR’

Yazgan, depremzedelerin hala konteyner kentte yaşamını sürdürmeye çalıştığını ancak bunların da birçok sorunu olduğunu belirtti. Yazgan, “Konteynerde yaşamanın zorluğu var. Sel geliyor, su altında kalıyor çünkü altyapı yok. Yağmur, kar yağıyor, çatı akıyor. Yeterince ısınmıyor. Çocuklar, okul gibi yerlerde öğrenim görmeye çalışıyor ama buralar okul değil. Kamu binalarının bir an evvel yıkılıp, kaldırıldığını gördük. Bu da bizi, ‘Acaba iktidar kendi eliyle evrak mı yok ediyor’ şüphesine sevk etti. Bu şüphe zaten bir süredir vardı. Somut olarak yerinde de görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

‘RANTA KURBAN GİDİYORLAR’

Ailelerini, yakınlarını kaybedenlere dönük rehabilitasyon çalışmalarının eksikliğine de dikkat çeken Yazgan, “Depremzedeler, insani koşullarda yaşamak istiyor. Çaresizler. Birçok depremzede il dışına göçmüş ama geri dönemiyor. Acıları dün gibi taze. Devletin eli uzanmamış. Bu büyük bir sorun. İktidarın ev sözü gerçekleşmedi. 1 yıl geçmesine rağmen tamamlanan ev sayısı çok düşük.İnsanlar hala bekliyor. Peki iktidar yetkilileri ne bekliyor? İktidar ile belediye arasında uyumsuzluk da söz konusu değil. İmarla ilgili sorunlar olduğu söyleniyor. Dön dolaş konu ranta çıkıyor. İnsanımız, ranttan gelen denetimsizliğe kurban gidiyordu, şimdi de ranttan kaynaklı üretimsizliğe kurban gidiyor” dedi.