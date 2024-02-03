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CHP Gemlik Gençlik Kolu'ndan yapılan açıklamada, Gemlik'teki partilerin gençlik kolları madde bağımlılığına karşı mücadeleye davet edildi.BURSA (İGFA) - Ekonomik sorunlar ve çevresel etkilerin madde kullanımına neden olduğunu belirten CHP Gemlik Gençlik Kolları Başkanı Görkem Hüseyin Erdoğan, "Gemlikli yurttaşlarımızı ve tüm Türkiye'mizi bilinçlendirmek istiyoruz" dedi.

Gençlik Kolları tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

İlçemizde her yaştan insanın etkilendiği zorlu yaşam şartları, ekonomik problemler sebebiyle madde kullanımının giderek artması, ilçemiz ve ülkemiz adına sosyal kültürel ve sosyal ekonomik bir sıkıntıdır.

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Gençlik Kolları üyeleri olarak madde kullanımına karşı Gemlik’imizde geniş kitlelere ulaşacak bir farkındalık oluşturup “Uyuşturucuya Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet” sloganıyla önce Gemlikli yurttaşlarımız sonra Türkiye’mizi bilinçlendirmek istiyoruz.

Gemlik’imizin siyasi partilerini ve gençlik kollarını bilinçli hareketimiz için birliktelik kurup siyaset üstü bakış açısıyla insan hayatına değer vermeye, etkileşime ve birliğe davet ediyoruz.

Selamlarımız ve saygılarımızla.