Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan Gençlik Kolları yönetimi, görev dağılımını gerçekleştirdi ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ziyaret nedeniyle teşekkür ederek “Cumhuriyet Halk Partisi Keşan Gençlik Kolları’nın yeni yönetimini belediyemizde ağırladık. Gençlerimizin enerjisi ve dinamizmiyle şehrimize değer katacaklarına olan inancımız tamdır. Ziyaretlerinden dolayı Gençlik Kolları Başkanı Halil Uvacıklı ve yönetimine teşekkür eder, yeni dönemdeki tüm çalışmalarında başarılar dileriz. Birlikte, daha güzel bir Keşan için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

CHP Gençlik Kolları aynı zamanda Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç ve Bilgin Atlı'yı da ziyaret etti.

GÖREV BÖLÜMÜ ŞÖYLE OLUŞTU

CHP Keşan Gençlik Kolları’nın 11 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirilen kongresinde, Halil Uvacıklı başkanlığında seçilen yönetim, görev dağılımını yaptı.

Seçilen yönetimin görev dağılımı şöyle; CHP Keşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Can Uvacıklı, Başkan Yardımcıları Tugay Pektaş ve Süleyman Saldıray, İlçe Sekreteri Necdet Gündoğdu, Saymanlar Caner Üren ve Betül Tetik, Sosyal Medya/Eğitim Sorumlusu Alpcan Demir, Sosyal Medya Sorumlusu Dündar Kılıç Gülgün, Örgüt/Eğitim Sorumlusu Berna Adalılar, Örgüt Sorumlusu Selahattin Özsoy, Sportif Faaliyetler Orhan Duran.