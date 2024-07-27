Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Derince Kent Lokantası açılışının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kent Lokantası açılışı için Derince’ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, açılış sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet, İzmit’te sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği insana dokunan projelerle ilgili Ensar Aytekin’e bilgi verdi.

BAŞARILAR DİLEDİ

İzmit’te yapılan projelerin tüm Türkiye’de örnek gösterildiğini belirten Aytekin, “Başarılı hizmetleri ile 2. kez İzmitli yurttaşlarımızın desteğini alıp belediye başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet’e yeni dönemde de başarılarının devamını diliyorum. İzmit’e sosyal belediyecilik ruhuyla dokunan başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkürler” dedi. Ziyarette; CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan da yer aldı.