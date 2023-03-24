CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’tan Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş 27. Dönem Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta 28. Dönem Milletvekilliği Aday Adayı olduğunu yapmış olduğu basın toplantısında duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Öztunç, CHP’nin Kahramanmaraş’ta ilk kez 32 kişinin aday adaylığı için başvurduğunu belirtirken, bunun CHP Kahramanmaraş için bir rekor olduğunu söyledi.

Milletvekili Öztunç konuşmasında: “Seçim süreci başladı ama biz Kahramanmaraş’ta seçim havasına girmiş değiliz, böyle bir kampanya da yok, olmaz da, öyle görünüyor. Ama hayatın bir gerçeği de var, hayat devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye 50 gün sonra büyük bir değişim yaşayacak değişim hazırlanıyor. 20 yıldır 21 yıldır Türkiye yöneten AK Parti MHP iktidarı gidiyor. Anketler bunu gösteriyor. Çok yüksek oy oranı ile Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek bunu görüyoruz. Maraş’ta da benzer bir tablon olacağını görüyorum ben” dedi.

Milletvekili Öztunç, Kahramanmaraş’tan aday olmayacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Benimle ilgili de tabi çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Ben Kahramanmaraş’tan milletvekili adayıyım. Bunu aracılığınızla Türkiye kamuoyuna açıklamak istiyorum. Kahramanmaraş halkına duyurmak istiyorum. 32 arkadaşımız milletvekili adaylığı için başvurdu. Bir rekor Kahramanmaraş’ta 32 hemşehrimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nde milletvekili adayı olmak için başvurdu. Bizim açımızdan büyük bir rakam. Ben bu dönem adayım. Kahramanmaraş’ta yine 1. Sıradan aday olacağımı düşünüyorum ve yeniden adaylığımı yaptım. Bunu ilk kez sizin aracınızla açıklıyorum" diye konuştu.

"ABB LOGOLU ÇADIRLAR SÖKÜLÜYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ta yapmış olduğu yardımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta iftar yapacağı için yol güzergahında olduğu için kaldırıldığı iddia edilen ABB logolu çadırlarla ilgili de, "Cumhurbaşkanı buraya gelecek diye üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi yazan çadırları söküyorlar. Yol güzergahında üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi yazan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttı çadırları söküyorlar. Ayıp bir şey yani millet çadır bulamıyor, biz çadır bulmuş vermişiz onu da Tayyip Erdoğan gelecek diye söküyorlar. Vatandaşı perişan ediyorlar" yorumunda bulundu.