CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üçüncü kez İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşliğinde üçüncü kez aynı göreve seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Özel ve beraberindeki heyeti Bakırköy hizmet binasındaki makam odasında ağırladı. İmamoğlu’nu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik eden Özel, şunları söyledi:

ÖZEL: İBB BAŞKANLIĞI'NI ÜÇÜNCÜ KEZ VE EN BÜYÜK FARKLA KAZANMANIZDAN DOLAYI SİZİ TEBRİK EDERİM

“Bütün Türkiye'nin gözünün üzerinde olduğu bir seçimi, İBB Başkanlığı'nı üçüncü kez ve en büyük farkla kazanmanızdan dolayı sizi tebrik ederim. Beş yıl önce, ilk önce daha küçük bir farkla kazanılmış ama sizin bu başarınız hazmedilemeyip seçimler yenilenmişti. O yenilenen seçimlerde, İstanbul seçmeni ferasetiyle, iyi niyetiyle, hakkaniyetiyle ve adalet duygusuyla hareket ederek, size çok büyük bir destek vermişlerdi. Ve 5 yıl süreyle, onlara hizmet etme imkânı bulmuştunuz. O 5 yıl, CHP belediyeciliğinin markalaştığı bir beş yıl oldu. Sonunda yapılan seçimlerde, bir önceki tekrar seçimde adalet duygusuyla hareket edenler, hakkınız yendiği için size destek verenler, bu sefer oy verir mi diye merak edilirken, onun da çok ilerisinde, bu kez çok geniş bir memnuniyetle İstanbullular, sizin göreve devam etmenizi ve İstanbul'a bir 5 yıl daha hizmet etmenizi istediler. Bu görevi, bu sorumluluğu size ve ekibinize yüklediler.”

“BUGÜN BİR TELAŞ VAR TÜRKİYE’DE”

Her partiden seçilen meclis üyelerini de kutlayan Özel, “Bu dönem geçen, dönemin aksine, belediye meclis çoğunluğunun da grubumuzda olduğu ve bundan sonraki süreçte hizmetleri yaparken daha az engellenebileceğiniz, daha rahat hareket edebileceğiniz bir 5 yıllık süreç olacak. Tabii İstanbul'da, 5 yılda Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yaptığı belediyecilik, 31 Mart gecesi CHP’nin Türkiye'ye yayılan ve o haritada nüfusun yüzde 65’ine, ekonominin yüzde 80’ine, toplanan verginin yüzde 87’sinin olduğu coğrafyaya hizmet etme imkânını yakalamamızda en önemli göstergelerden bir tanesi. Bugün bir telaş var Türkiye'de. CHP’nin İstanbul'da markalaşan hizmetleri, şu anda bütün Türkiye’ye yayılıyor. Bütün yeni seçilen belediye başkanlarımız, hızla halk lokantaları açmak için yer bakıyorlar. Yeri tutanlar, hazırlıklarını yapıyorlar. Hatta ilk birkaç tanesi açıldı bile. Diğer yandan kreşlerle ilgili çabalar var. Yurtlarla ilgili çok önemli çabalar var. Anne Kart uygulamasının nasıl olduğunu ve nasıl yapılabileceğine ilişkin genel merkezimize, sizlere, bütün belediye başkanlarımızın ciddi şekilde yönelmeleri var. Biz tabii bu konuda İstanbul, Ankara başta olmak üzere, geçmiş dönem çok başarılı belediyecilik uygulamalarıyla Mersin'de, Antalya’da, Adana'da yapılan işlerin Muğla'da, Aydın'da, İzmir'de uzun süredir sürdürülen, Eskişehir'de sürdürülen halkçı belediyecilik uygulamalarının artık bir eş güdüm halinde ve bütün Türkiye'de aynı görünür yüzle vatandaşlarımıza sunulmasını önemsiyoruz” dedi.

“ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İKTİDARA TAŞIMA SORUMLULUĞUMUZ VAR”

“CHP’li belediyelerde eğitim, eşgüdüm ve denetimin sağlanacağı yeni ve çok güçlü bir yapı hazırlandı” diyen Özel, “Önümüzdeki dönemde bütün Türkiye, sizin öncülüğünüzde başlayan vizyoner hizmetlerin, CHP'nin bütün belediyelerine yayıldığını ve eş güdüm halinde yürütüldüğünü görecekler. 31 Mart seçimlerinden önce şöyle bir sorumluluğunuz vardı: CHP’nin israftan kaçan, hizmete yönelen, herkesi kucaklayan belediyeciliğinin İstanbul'da bir dönem daha tescillenmesi gerekiyordu. Ama bu seferki sorumluluğumuz, CHP’nin bu adil ve kamucu yönetim anlayışının, ‘Artık buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de çok iyi yönetirler’ diyerek yapılacak ilk genel seçimlerde CHP’yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidara taşıma sorumluluğumuz var. Bu anlamda herkes bize bu gözle bakıyor. Ben sizin, ekibinizin, 90 bin kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin de aynı motivasyonda, aynı görev bilincinde olduğunu görüyoruz. Büyük bir umutla, büyük bir gururla sizleri takip ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Bir kez daha tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: MİLLETİMİZİN BİZE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLARI DERİNDEN HİSSEDİYORUZ

Özel ve heyetine ziyaretinden dolayı, kendisi ve 90 bin İBB çalışanı adına teşekkür eden İmamoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“İBB’nin gündemi oldukça yoğundur her zaman. Buna layık olmak ve 16 milyon insana en güçlü şekilde hizmet etmek bilinciyle hareket ediyoruz. Özellikle son yerel seçimden sonra, milletimizin bize yüklemiş olduğu sorumlulukları da derinden hissediyor ve buna layık olma konusunda da büyük bir organizasyon çalışmaları yürütüyoruz aslında. Rutin işlerimizi ortaya koyarken, bir yandan da daha yenilikçi, daha güçlü ve daha değerli işlere imza atan bir dönemi var etmek adına, beş yılın, bir önceki 5 yılla yarışan ama onun çok daha üzerine çıtayı koyabilen bir anlayışı ortaya koyma çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda, sizin de ziyaretiniz ve çok değerli Grup Başkanvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız, İl başkanımız ve milletvekillerimiz nezdinde bize moral verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bugün sizleri Bakırköy ana binamızda misafir ettik. Bizim aslında ana yerleşik olarak birkaç noktamız var. Ama elbette ki en önemli noktamız ve en kurumsal noktamız, Saraçhane. Ama bugün Saraçhane'de farklı bir ses çıkacak, halkımızın farklı bir sorununa temas edecek bir buluşma söz konusu. Onun için sizi bugün Bakırköy'de misafir ettik. Tekrar gelmeniz bize mutluluk verdi. Ayağınıza sağlı. Onur verdiniz.”

MESİR MACUNU SOHBETİ

Özel’in İmamoğlu’na mesir macunu hediye etmesi üzerine, gazeteciler, “Cumhurbaşkanına da götürdüğünüz konuşulmuştu” hatırlatmasında bulundu. Bunun üzerine yeniden söz alan Özel, “Sayın Cumhurbaşkanı'na dilediğimiz, iyi niyetle götürdüğümüz ve çalışmalarında başarılı olsun, sorunları çözsün diye verdiğimiz, güç versin diye verdiğimiz macunumuzu Ekrem Başkan’dan esirgeyecek halimiz yok. Ekrem Başkanımız, Fatih Sultan Mehmet’in yetiştiği topraklarda, 478 yıl önce karılan bu macun, Manisa'da 4 yıl sonra, pandemiden sonra ve geçen sene depremden sonra, ilk kez bu sene saçılmıştı. Biz oradaydık. Ümit ediyorum gelecek sene, Ekrem Başkanımızla birlikte törenlerde oluruz. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamlarıyla hem de hastalıklardan uzak tutsun, güç versin, kuvvet versin diye Ekrem Başkanımıza da getirdik” yanıtını verdi.

ÖZEL: DONANMAYI 33 YIL HALİÇ’TE ÇÜRÜTENLER YERİNE, DONANMAYI KARADAN YÜRÜTENLERİ ÖRNEK ALMAK LAZIM

“Bir yandan da şunu söyleyelim” diyen, Özel, “Tabii birileri Osmanlı'yı ve bütün mirasını kendilerine kalmış bir miras gibi görüyorlar. Osmanlı'yı, son dönemini de çokça sahipleniyorlar. Esas Fatih Sultan Mehmet; tahta geçene kadar 4 yabancı dili öğrenmiş, sonra 6 yabancı dil bilen, mühendisliğe meraklı, dünyanın en iyi mühendislerini getirip de o dünyanın en güçlü toplarını döktüren, fizik çalışan, sürtünme mekaniği çalışan ve 19 yaşında babasının ölüm haberi geldiğinde, duasını okuyup, dizüstü çöküp, beyaz atın üstüne atlayıp, ‘Beni seven arkamdan gelsin’ deyip Edirne'ye giden ve 2 sene sonra İstanbul'u fetheden, fethederken de Manisa'da çalıştığı, sürtünmeyi ortadan kaldırmayla ilgili meseleyi Edirne'deki ayçiçek yağlarıyla dökerek, sürtünme katsayısını ortadan kaldıran, gemileri karadan yürüten, yani bilime, fenne önem veren birisi. Ve Osmanlı'da sahiplenilecek şey, sadece son dönemde, çöküş döneminin, gerileme döneminin padişahlarının birtakım yasakçı uygulamalarını sahiplenmek yerine, Fatih Sultan Mehmet'i sahiplenmek lazım. Dünyada ilk kez uçma fikrini aklına koyup da Galata Kulesi'nden uçan Hazarfen Ahmet Çelebi'yi görmek lazım. Tarihimizi bu cesur, kararlı, bilime fenne önem veren kahramanlarıyla da hatırlamak ve bugünkü yürüyüşümüze onların ışık tutmasını beklemek önemli. Donanmayı 33 yıl Haliç’te çürütenler yerine, Haliç'i zincirle kapatanlara karşı donanmayı karadan yürütenleri örnek almak lazım” şeklinde konuştu.

KARGA YUVASINI HAYRANLIKLA GÖZLEMLEDİLER

İmamoğlu ise Özel’in sözlerine, “Sayın Genel Başkanım, Manisa'da şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, -güzel olan şey- benim de doğduğum şehri de fetheden Fatih Sultan Mehmet 1461’de. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet, çok ortak payda. Müthiş bir sultan, padişah. Tarihe inanılmaz iz düşmüş. Manisa'ya da böyle güzel bir hediye bırakmış ve yüz yıllardır yaşıyor” katkısını sundu. Özel ve İmamoğlu, makam odasının penceresi önüne yapılmış bir karga yuvasını da hayranlıkla gözlemledi. Özel, İBB anı defterini de imzalayarak, tebrik ziyaretini noktaladı.