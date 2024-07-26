Bir dizi ziyaret kapsamında Bursa'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, ikinci gün ziyaretleri kapsamında ilk durağı partisinin il başkanlığı oldu.BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, farklı ilçelerde ziyaretlerde bulunmak üzere 3 günlüğüne Bursa’ya geldi. Genel Başkan Özel, ziyaretlerinin ilkini Mustafakemalpaşa’da gerçekleştirdi.

Başkan Özel, ikinci gün temaslarına ise CHP Bursa İl Başkanlığını ziyaret ederek başladı.

Başkan Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısına, basın mensuplarının yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Bursa milletvekilleri ve parti meclis üyeleri katılımlarını sağladılar.

“CHP BUNDAN SONRAKİ SEÇİMDE İKTİDAR OLACAKTIR”

Bursa’da bulunmaktan mutlu olduğunu dile getiren Başkan Özel, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Özel, “Bugün baba ocağımızda sizlerle birlikteyiz. Bursa, benim kendi memleketim, eşimin memleketi o yüzden bugün kendi evimdeyim. Bugün bu salona daha keyifli girdim. Tüm örgütümüzü ayrı ayrı kutluyorum. Bursa seçiminde iki şey görünüyor. İki kişiden birinin oyunu aldık. Geçmişte birileri ‘Yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama bize oy vermelisin. Tehlike büyük’ diyorlardı. Atmadıkları iftira kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi aynı inanç ve aynı dirayettedir. CHP, günü ay yıldızlı bayraktan alır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alır. Biz her gittiğimiz ilde şunu söyledik: ‘Bu seçimde ittifak kurmadık ama sizi Türkiye ittifakına davet ediyoruz.’ dedik. ‘İstiklal Marşı okunurken tüyleri diken diken olan herkes bu ittifaktadır.’ dedik. Cumhuriyet Halk Partisi millete sarılarak, Türkiye ittifakını koruyarak bundan sonraki ilk seçimlerde iktidar olacaktır.” dedi.

"ETİKETLERDEN BİR SIFIR ATACAĞIZ MAAŞLARDAN DEĞİL"

Alım gücünü artıracaklarını vurgulayan Genel Başkan Özel, “Birileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlenmesinden rahatsızlık duyuyor. Hakaret ediyorlar, biz duymuyoruz. Dün temmuz ayının anketleri açıklandı. Seçimden beri hiç bir ankette ikinci olmadık. Kavga etmeden, hakaret etmeden, vatandaşın derdi dışında hiç bir meseleyi konuşmadan, emekliyi, emekçiyi, asgari ücretliyi konuşarak, köylüyü yeniden milletin efendisi yapmayı konuşarak ve esnafı konuşarak ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Sayın Erdoğan’ın en çok övündüğü konu 6 sıfır atmak. Biz bir sıfır atacağız. CHP iktidarının onuncu yılında bir sıfır attığımızı göreceksiniz ama maaşlardan değil, sadece fiyatlardan. Alım gücü artacak. Paradan değil etiketlerden sıfır alacağız. ‘Bir sıfır olsun bizim olsun’ diyeceğiz ve herkesin yüzünü güldüreceğiz.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN BORÇLU BELEDİYELERİ AK PARTİ’DEN CHP’YE GEÇEN BELEDİYELERDİR”

Son günlerde sıkça konuşulan belediyelerin sosyal güvenlik kurumlarına olan borcu ile ilgili konuşma yapan Başkan Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesinin SGK’ya 30 milyar borcu olduğunun altını çizdi.

CHP’Lİ BELEDİYELERE MALİ DARBE Mİ YAPILIYOR?

Vatandaşı, CHP’li belediyelere karşı yapılan mali darbeye karşın dikkatli olmaya davet eden Başkan Özel şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Bozbey’e SGK’ya olan borcunu sordum ve 900 milyon dolar yani 30 milyar TL borç olduğunu söyledi. Türkiye’de bütün belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumlarına borcu 90 milyar. Bursa Büyükşehir’de bize kalan 30 milyar. Bütün belediyeler iştiraklerinin SGK borcunu konuşuyor. Türkiyenin en borçlu belediyeleri AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerdir. Bize resmen enkaz devrettiler. Şu an mali darbe girişiminde bulunuyor. Göreceksiniz iyi yöneteceğiz ve millet yerelde verdiği yetkiyi genelde de verecek. Devlet ve millet yarışmasın. Anadolu Ajansı'nı arkasına aldı. Devletin imkanlarını kullanan AK Partinin karşısında Türkiye ittifakı kazandı. Milletin adayları kazandı. Bu milleti namerde muhtaç etmem. Bizi çok hafife alıyorsunuz. CHP’li belediyelere yapılan mali darbeye karşı dikkatli olmaya davet ediyorum.”