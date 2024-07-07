CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne 663’ncü kez ev sahipliği yapan Edirne’yi ziyaret etti.EDİRNE (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti kurmayları, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile birlikte, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne 663’ncü kez ev sahipliği yapan Edirne’ye geldi.

Özel, İmamoğlu ve Bozbey, güreş müsabakalarını izlemeden önce, Edirne Belediyesi’ni ziyaret etti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından makam odasında ağırlanan Özel ve İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÖZEL: “OSMANLI’NIN 3 BAŞKENTİ CHP’Lİ OLDU”

Görevi, önceki başkan Recep Gürkan’dan devralan Akın’a başarılar dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Çok tarihi bir güne daha tanıklık edeceğiz. Ben daha önce de defalarca gelmiştim ama ilk kez Genel Başkan olarak buradayım. Biraz önce TBB ve İBB Başkanımızın dikkat çektiği gibi, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, sonra Edirne, sonra İstanbul'un üçü de bu seçimlerde artık CHP’li oldu. Osmanlı'nın iyi yönlerini gören, kötü yönlerini hiç üstüne almayanlar bir yana, biz Osmanlı’yı iyisiyle, kötüsüyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesine yapılan bütün katkılarla hizmet edenleri, hep hayırla yad ettik. Tabii bu üç büyük şehrin dışında, üç başkentin dışında, Osmanlı'nın saray yaptığı tek kent olan Manisa'nın bir evladı olarak buradayız” dedi.

“ARTIK ŞEHİRLER KILIÇLA FETHEDİLMİYOR AMA GÖNÜLLER HİZMETLE FETHEDİLİYOR”

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi sürecini Edirne’den başlattığını hatırlatan Özel, “Bugün yanımızda tabii böyle siyasi fetihlerden değil, başta Ekrem Başkan'ın, Filiz Başkan'ın, Bursa Büyükşehir'in, Tekirdağ Belediyesi'nin gönülleri fetheden başkanları burada. Türkiye'den çok sayıda belediye başkanı burada. Artık şehirler kılıçla fethedilmiyor ama gönüller fethediliyor, hizmetle fethediliyor. Ekrem Başkan, geçen dönemki başarısını, örgütümüzle birlikte arttırarak, güveni arttırarak, tazeleyerek tekrar etti. Bursa. Çok uzun yıllar sonra çok istediğimiz Bursa'yı aldık. Birçok şehirde çok önemli başarılar elde ettik. O yüzden bugün, CHP ailesi olarak, çok güçlü bir şekilde buradayız. Ama hepimizin bildiği bir tek şey var ki; Cumhuriyetin yüzüncü yılının ilk yerel seçimlerinde, yüzde 38’lik bir oy oranıyla, 47 yıl sonra büyük bir başarı elde ettik. Bu büyük aile, bu başarıyı elde etti. Hep birlikte elde ettik. Ama esas hedefimiz; Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde, Atatürk'ün partisini iktidar yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına, CHP’li bir cumhurbaşkanını seçtirmek. Bunun motivasyonu içindeyiz hep beraber. Hep birlikte bunun için çalışıyoruz. Ve başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği ve diğer birliklerin seçimleri sırasında telaşlı günler geçirdiklerini aktaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Güreş yapan şehirlerin de bir birliği var. Onun da yanılmıyorsam başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Dolayısıyla bu iş birliğini TBB’ye taşıyıp ama bir başka boyutta da böyle bir belki İstanbul, Bursa ve Edirne iş birliği de yaparak, seneye Kırkpınar'da çok daha güçlü bir buluşmayı sağlayabilme adına, değerli başkanımızın daha güçlü yanında olacağımızı burada ifade edelim” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencen Akın da, Özel, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edirne Belediyesi'nde tarihi bir an yaşandığına dikkati çeken Başkan Akın, "Edirne'de ata sporumuzu yaşatmak için, bizler, elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu sene de çok özenli bir hazırlık evresinden geçtik. 1 Temmuz itibariyle festivalimizi başlattık. Bu tarih itibariyle de bugün artık son final gününü yaşayacağız. Hem heyecanlı güreş müsabakalarını izleyeceğiz hem de çok değerli misafirlerimizi ağırlayacağız. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Bu yılki geri bildirimler, gerçekten şehrimizle ilgili, festivalimizle ilgili çok olumlu. Demek ki çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz, görüyoruz. O yüzden de çok mutluyuz. Edirne, eşsiz bir şehir; doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle. Biz de şehrimizle ilgili artan turizm potansiyelini dikkate alarak, elimizden gelen tüm çabayla gayret sarf ediyoruz. O yüzden çalışmalarımızı aynı şekilde hızla devam ettireceğiz. Bizim ilk sınavımızdı. Bu sınavımızı da en güzel şekilde atlatacağınızı düşünüyorum.” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Özel, İmamoğlu, Bozbey, Akın ve beraberlerindeki heyet, güreş müsabakalarını izlemek için tarihi Kırkpınar çayırına gitti.