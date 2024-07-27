Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Özel, açılışların ardından Gemliği ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Başkan Özel Bursa merkezli ziyaretlerinin ardından Gemlik’te halk ile bir araya geldi.



Gemlik halk buluşmasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik belediye başkanı Şükrü Deviren, Mudanya belediye başkanı Deniz Dalgıç , Bursa Milletvekilleri Parti Meclis üyeleri katılımlarını sağladılar.

Konuşmalarına başlayan başkan Özel şunları ifade etti:

“KREDİLER ONAYLANMALI”

Kredilerin onaylanması gerektiğini vurgulayan başkan Özel “Buradan Tayyip erdoğana sesleniyoruz 1 yılda yapacağım dediğin şeyi 3 yılda yapamadın. Kredileri onayla, uygun faizli kredileri çıkar. İnsanların evi yıkıldıktan sonra uğraşma, yıkılmadan önce uğraş. Gemlik belediyemizin çabasını görüyoruz. Buradan bütün Bursa halkına sesleniyorum bu işi parti işine çevirmeye gerek yok sabırlı olmalıyız. Ak Partili CHP’li diye ayırmaya gerek yok. Azrail parti ayırmıyor, çocukların partileri yok. Bu kalpsizliği halkımıza şikayet ediyorum. Sayın Erdoğan’a buradan sesleniyorum bunu yapma.”sözlerine yer verdi.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan başkan özel “Bu kalıcı değildir yerel seçimdir, oylar tepkidir emanettir dendi. Saygılıyız çalışmaya devam ediyoruz. Eğlenmeye ve sevinmeye bu kadar gerek yok, yolumuz uzun. İktidara geleceğiz inşallah. İşte bu azimle başladık çalışmaya, o günden bu güne Nisan, Mayıs, Haziran aylarında tüm anketlerde birinci partiydik. Seçimden sonra 70/80 mitingini bulduk ilçe ilçe bakarsak. Daha dün Bursa’da 4 yerde konuşmuş bulunduk. Tayyip bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Sizi ellemese bu tarifeye devam edecek olsa emeklimizin alacağı para 26 bin tl olacaktı. Tayyip bey ve ortağı Devlet bey kavga istiyor ya onlarla kavga yaparsam, onların istediği kimlik siyaseti üzerinden değil emeklinin maaşı üzerinden kavga yapacağım. Asgari ücret üzerinden kavga yapacağım. Geçim sıkıntısı üzerinden kavga yapacağım. Onun için şunu unutmayın her yerde konuşup anlatın ben bıkmadan usanmadan 105 mitingte emeklinin maaşını konuştum.”diye ekledi