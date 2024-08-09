CHP İpsala Gençlik Kolları’nın 10 Ağustos’ta yapılacak Gençlik Kolları Başkanlığı’na İlgi Durmaz adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Durmaz 10 Ağustos Cumartesi günü yapılacak genel kurulunda aday olacağını açıklayarak şunları söyledi.; “Türkiye Cumhuriyeti'mizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Gençler Gelecek Sizin Eseriniz Olacaktır." sözleri ışığında partimizi geleceğe hazırlamak, iktidara taşımak için İpsala İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına adayım.10 Ağustos Cumartesi günü İlçe Başkanlığımızda yapılacak olan kongremizde tüm gençlerimizden destek bekliyorum.”

Kaynak: igf