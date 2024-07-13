Cumhuriyet Halk Partisi İpsala İlçe Başkanlığı tarafından 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen belediye meclis toplantısının ardından yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Yapılan açıklamada, son gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında alınan kararlara ilişkin vatandaşlar bilgilendirildi.

İPSALALI PERSONELLER İŞTEN ÇIKARILDI, ÇEVRE İLÇELERDEN İSTİHDAM SAĞLANDI

CHP İpsala İlçe Başkanlığı, 5 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen belediye meclis toplantısının ardından gerçekleştirdiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Son gerçekleştirilen belediye meclis toplantısının 2. Gündem maddesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün vermiş olduğu bilgiye dayanarak, belediyemizde 1 mühendis, 1 itfaiye eri, 1 tahsildar için çalışma kadroları açılmıştır. Bu kişiler göreve başlamıştır. Belediye meclis üyemiz Ahmet Türenli, bu 3 kişinin kimler olduğunu, hangi kurumlardan transfer edildiğini, nerelerde ikamet ettiklerini sormuştur. Aldığı yanıt sonucunda 2 personelin Keşan Belediyesi’nden, tahsildarın ise Enez Belediyesi’nden geçişinin yapıldığı öğrenilmiştir. Bunun üzerine bir diğer meclis üyemiz olan Hüseyin Solak konuya ilişkin söz alarak bu atamaların siyasi olup, olmadığını, bahsi geçen kişilerin ilçemizde ikamet edip, etmediklerini ve ilçemizde bu çalışma şartlarına sahip İpsalalı olup, olmadığını sormuştur. Bu durum göstermiştir ki, Mehmet Kerman, İpsalalı personeli İpsala Belediyesi’nden işten çıkarıp, çevre ilçelere istihdam sağlamıştır. Yoksa İpsala Belediyesi’ni 5 sene boyunca çevre ilçelerin eski AKP’li belediye başkanları mı yönetecektir ?”

3 PARTİNİN ORTAK KARARIYLA ENEZ CADDESİ’NİN İSMİ DEĞİŞTİ

CHP İpsala İlçe Başkanlığı’nın devam eden açıklamasında Enez Caddesi’nin isminin değiştirilmesi konusuna da açıklık getirildi. Konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu: “Aynı belediye meclis toplantısının gündeminin 3. Maddesinde yer alan bir caddeye, Mehmet Kerman’ın isteği üzerine, Ak Parti İpsala Belediye Meclis Üyesi Özcan Tosun’un önerisiyle Dr. Sadık Ahmet’in isminin verilmesi konusu da kamuoyunda çarpıtılanın aksine 3 siyasi partinin ortak kararıyla kabul edilmiştir. Enez Caddesi’nin isminin Dr. Sadık Ahmet Caddesi olarak değiştirilmesini, Ak Parti Meclis Üyesi Özcan Tosun önermiştir. AK Parti, CHP ve MHP, Enez Caddesi’nin isminin Dr. Sadık Ahmet Caddesi olarak değiştirilmesine evet demiştir. Fakat oylamaya geçilmeden önce belediye meclis üyemiz Mehmet Hüseyin konuya ilişkin söz alarak, grubu adına grup olarak çekincelerini dile getirmiş ve öneride bulunmuştur. Meclis üyesi Hüseyin, Enez Caddesi’nde çok fazla ticari işletme olduğunu belirtmiş, bu durumun adres değişikliklerin de sorunlar yaratabileceğini belirtmiştir. CHP grubu, oylamaya geçilmeden önce toplantıya ara verilmesini istemiş ve konuya ilişkin Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden bilgi alınmış, isim değişikliğinin herhangi bir sorun yaratmayacağının bilgisi alındığı için oylamaya gidilmiştir. CHP meclis grubu, ayrıca Hastane Caddesi’nin veya fuar alanının isminin Dr. Sadık Ahmet olarak değiştirilmesini önermiştir. Meclis üyemiz Hüseyin ayrıca İpsala’da Dr. Sadık Ahmet ve tüm Batı Trakya Türkleri’ni anma amaçlı bir Anıtpark önerisinde bulunmuştur.”

İPSALA BELEDİYESİ 1 DÜĞÜN SALONU KARŞILIĞINDA, 35 DÜKKAN KAYBEDİYOR

CHP İpsala İlçe Başkanlığı son olarak kamuoyunda yaşanan TOKİ ve yeni düğün salonu konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediye meclis toplantısının 4. Gündem maddesi olan TOKİ ile ilgili olan görüşmelerde, Mehmet Kerman, mülkiyeti İpsala Belediyesi’ne ait olmayan fakat maliye hazinesi tarafından spor kompleksi olarak belediyemize tahsis edilen arsayı, hakkı olmadığı halde TOKİ’ye vermeye kalkmıştır. Fakat zaten arsa, şu an İpsala Belediyesi’nin mülkü değildir. Dolayısıyla Sayın Kerman, belediyeye ait olmayan arsayı TOKİ’ye nasıl verecektir ? Meclis üyelerimizin konuya ilişkin ısrarlı müdahalesi sonucunda gündem maddesi değiştirilmiştir. CHP meclis grubumuzun ve ilçe başkanlığımızın ilçemize gerçekleştirilecek her türlü konut yatırımına desteği tamdır. Tek dileğimiz, zemin etütleri yapılmış, güvenilir konutlar yapılmasıdır. Son olarak Pazar yeri alanında ve ziraat odası karşısında olan araziye, 35 dükkan ve iş yerinin verilip karşılığında düğün salonu alınması hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Bu teklif, belediye meclis grubumuza mantıklı gelmeyip, belediyemizin öz bütçesiyle yapılmasını teklif ettik. Yapılan oylama sonucunda AKP-MHP işbirliğiyle düğün salonu projesi 35 dükkanın müteahhite verilmesi sonuc