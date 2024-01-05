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31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP İpsala İlçe Başkanlığı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP İpsala İlçe Başkanlığı, Esetçe Belde Başkanlığı’na Özer Çakır’ın, İpsala İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na da İlkay Filiz'in atandığını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İpsala'da örgütlenme faaliyetlerine büyük önem veren CHP İlçe Başkanlığı, bu kapsamda Esetçe Belde Başkanlığı’na Özer Çakır’ın atamasını gerçekleştirdi. Çakır’ın atamasıyla birlikte ayrıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak İlkay Filiz’in İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ataması yapıldı.

CHP İpsala İlçe Başkanı Mıstık Ak, sadece İpsala ilçe merkezinde değil, beldelerde de iddialı adayların mevcut olduğunu belirterek, bu kapsamda uzun yıllardır görev başında olan ve partimize büyük emekleri olan Esetçe Belde Başkanımız Hüseyin Tunç’a emeklerinden dolayı teşekkür etti. Esetçe Belde Başkanı Özer Çakır’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Ak, "2014-2019 yıllarında Esetçe Belediye Başkanımız olarak görev yapan ve 2019 yerel seçimlerinde çok az bir farkla seçimi kaybeden İbrahim Örs başkanımızın yeniden seçileceğine dair inancımız ve güvenimiz tam. Esetçe belde örgütümüz her zaman olduğu gibi heyecanlı ve çok motive görünüyor. Esetçe ile birlikte İl Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından yeni İpsala Gençlik Kolları Başkanımız olarak İlkay Filiz kardeşimizin ve yönetiminin ataması gerçekleştirildi. Filiz ailesi uzun yıllardır partimize ilçemizde emek veren ailelerin başında geliyor. Partimize ilk adımı atan, aramıza katılan tüm gençlerimize de hoşgeldin diyor, yerel iktidar meşalesini kadınlarımız ve gençlerimizle birlikte yakacağımızın müjdesini veriyorum" diye konuştu.