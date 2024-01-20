Cumhuriyet Halk Partisi İpsala’da yarın Belediye Başkan Adaylığı ve İl Genel Meclis önseçim gerçekleştirilecek.Erdoğan DEMİR (Edirne İGFA) - CHP İpsala Belediye Başkan Adaylığı ve İl Genel Meclis üyelikleri için yarın önseçim gerçekleşecek.

Başkan Kıvrak vefa değerini unutmadı  Başkan Kıvrak vefa değerini unutmadı 

Saat 08.00’de İpsala Düğün Salonu’nda başlayacak ve 17.00’de sona erecek önseçimde 3 belediye başkan aday adayları Cenan Tetik, Gürel Kale ve Savaş Kurtbaba; İl Genel Meclis üyelikleri için de; Ahmet Özkan, İsmail Aliş, Ahmet Murat Gürler, Cevdet Kurt, Sedat Bilgin ve Tevfik Şahinbaş sandıkta seçilmek için yarışacak.