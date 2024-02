Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP, İstanbul’un 39 ilçesinde seçime girecek belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. Aday tanıtım töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Paranın o dolambaçlı yoluna son verdik" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul’un 39 ilçesinin belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. “Büyük İstanbul Buluşması” başlığı altında düzenlenen “İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı”, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya; çok sayıda CHP milletvekili, CHP PM üyesi ve ilçe belediye başkan adayları katıldı. Yüksek katılımlı, coşkulu ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirilen buluşmada; “Ekrem Başkan’la tam yol ileri”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve “Her şey çok güzel olacak” sloganları atıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, sırasıyla; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik birer konuşma yaptı.

ÇELİK: “ÇOK HASSAS BİR ADAY BELİRLEME SÜRECİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

“İstanbul'da ve İstanbul'un 39 ilçesinde yeni bir yola çıkıyoruz” sözleriyle konuşmasına başlayan Çelik, “Bugün, Yahya Kemal'in, ‘Bir semtini sevmek bile bir ömre bedel’ dediği İstanbul'un üzerinde yapılan kirli hesapları, yeniden, hep birlikte dağıtmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Bugün, İstanbul'un 39 ilçesinde sizlere adaylarımızı tanıtacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde Parti Meclisimiz, adaylarımızı belirledi. Ben, öncelikle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize ve Parti Meclisimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. İstanbul'da çok hassas bir aday belirleme süreci gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, “Uzun zaman sonra ilk defa, 31 Mart'ta İstanbul'un 4 kadın belediye başkanı olacak. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 4 kadın belediye başkanı temsil edecek. Ve İstanbul'da çok sayıda genç arkadaşımız, 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil edecek. Gençlik kollarında yetişmiş arkadaşlarımız, İstanbul’da partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış arkadaşlarımız, belediye başkanı olarak, partimizi İstanbul'da temsil edecekler. İstanbul'da, benim son yıllarda takip ettiğim kadarıyla, çok kıymetli bir örgüt temsiliyeti var. 10’un üzerinde, ilçe başkanlığı yapmış yol arkadaşım, İstanbul'da belediye başkanlığı yapacak. Gençlik kolu başkanlığı yapmış arkadaşlarımız belediye başkanlığı yapacak” dedi.

2019’dan bu yana İstanbul'da hayata geçirdikleri icraatçı ve halkçı belediyeciliği hep birlikte daha üst seviyeye taşıyacaklarını vurgulayan İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Birlikten doğan kuvvetle, İstanbul adına çok daha büyük işler başaracağız. Buradan bütün adaylarımızı kutluyorum. Her adaya, başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bayrağı devreden tüm değerli belediye başkanlarımıza, değerli arkadaşlarımıza ve özellikle her birisine tek tek teşekkür ediyorum. Aynı zamanda talip olan, bu sürecin içinde olan bütün değerli aday adaylarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Görevlendirmeleri yerine getiren parti kurullarımıza, ilçe ve il yönetimimize, MYK ile PM üyelerimize ve saygıdeğer Genel Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Partimizi temsilen çıktığımız bu yolda, her birimiz, Cumhuriyet Halk Partili olmanın onurlu ve ağır sorumluluğunu taşıyoruz. Bizler, yüz yıldır aynı idealleri, aynı değerleri paylaşan Cumhuriyet Halk Partilileriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunu yolumuz, sözünü sözümüz biliriz. Bizim partimizde her görev, bir sıra neferi ruhu ve bilinciyle üstlenilir. Büyük Önder, ‘Hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak’ demişti. Sevgili dostlar, çalışkan olacağız. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. En çok çalışandan daha çok çalışacağız.”

Seçim vaadi olarak ilan ettikleri “Anne Kart” uygulamasından, 0-4 yaş bebeği olan 650 bin annenin yararlandığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Bu şehirde kimsenin inancına, kimsenin siyasi düşüncesine, kimsenin yaşam tarzına bakmadan, ayrımcılık yapmadan, adil ve özgür bir kent var edeceğiz. Hedefimiz ve parolamız belli: Tam yol ileri sevgili dostlarım. İstanbul'a hizmet için tam yol ileri. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Hep birlikte 16 milyonun iktidarına yürüyoruz.” dedi.

ADAYLAR, AİLELERİYLE BİRLİKTE TANITILDI

Konuşmaların ardından, Çelik ve İmamoğlu sahnedeki yerlerini aldı. Alfabetik sırayla davet edilen CHP’li ilçe belediye başkanları kamuoyuna tanıtıldı. Eşleri ve çocukları da adayları bu sırada yalnız bırakmadı. Adayların tanıtımının ardından 39 ilçenin başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanları da platforma davet edildi. Aday tanıtım toplantısı, toplu aile fotoğrafı çekimiyle son buldu.