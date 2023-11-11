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Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85.yıl döneminde çeşitli etkinliklerle anıldı. 'Kurucu Lider Atatürk’ün ilke ve inkılâplarından ödün verilmeden yürüyeceğimizi bir kez daha deklare ederiz' diyen CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Atamızın bıraktığı emanetlere ömrümüz yettikçe sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ulu Önder Atatürk’ün vefatının 85.yılında bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıldı. Türkiye Cumhuriyetinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin kurucusu ve 100 yılda gelmiş en büyük lider ünvanını da alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefat edeli tam 85 yıl oldu ama ona duyulan saygı, sevgi ve minnet hiç eksilmediği gibi son yıllarda yaşanan siyasi gelgitler yüzünden daha da arttı.

Çeşitli anma etkinlikleri ve Ata'yı layığı ile andıklarını aktaran CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin “Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir gün değil her gün anılan bir şahsiyettir. Yaptığı işler ve kısa sürede Türk milletini olgunlaştıran ve ayağa kaldıran kurucu lider sadece ülkemizde değil tüm dünya devletlerinde örnek olmuştur. Özellikle orta doğu ülkelerinde ‘İdol’ olmuş ve yaptığı devrimler 100 yıldır dillerde dolaşmaktadır. Bugün siyasi iktidarların yaptığı gel- gitler yüzünden ona olan sevgi ve saygı bir kat daha artmış ve sevgi seli haline gelmiştir. Bugünkü anmalarda çeşitli bahanelerle bu güne gölge düşürenler olsa da ciddiye alınmamış ve yer gök Atatürk sevgisi ile inlemiştir. 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman Cumhuriyetimizin kurucusu ‘Benim iki eserim vardır birincisi Türkiye Cumhuriyeti ikincisi ise Cumhuriyet Halk Partisidir’ sözleri bizlere her zaman yol haritası olmuştur. “Bu yolda ilerliyor ve onun bıraktığı hedeflere ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi ve Şehrimizi kendisinden ve yandaşlarından başka kimseyi düşünmeyen bugün ki İktidara gerekli dersi vermek ve ezilen halkı refah seviyesine ulaştırmak için daha fazla çalışmalı. Küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakarak halkımızı daha açık söylemek gerekirse en iyi seviyeye getirmek için uğraş vereceğiz” dedi.

Günün bir anlam ve anlama günü olduğuna değinen CHP Kayseri İl Başkanı Keskin “Bugün özel bir gündür siyasete girmek de doğru değildir ama bu birleştirici günlerde de mesajımızı ve halkımızın yanında olduğumuzu ifade etmekte görevimizdir. Hep birlikle Atamıza layık olmak için bir yerine beş çalışıp Ulu Önderimizin hedeflediği yeri yakalamak onun bize bıraktığı mirasa saygıdır. Bu vesileyle Ulu önder Gazi Mustafa Kemal’i bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyor teşkilatım ve yönetimlerimiz adına bu yoldan şaşmadan yürüyeceğimizi tüm Kayseri halkına duyuruyorum.”