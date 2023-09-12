CHP Kayseri İl başkanı Feyzullah Keskin yeni öğretim yılının başlaması sebebiyle bir açıklama yaparak Öğretmen ve Öğrencilere başarılar diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de 340 bin öğrencinin yeni bir heyecana başladığını Vurgulayan Keskin “Başta Öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizin yeni öğretim yılını kutluyor hepsinin de bu ülke için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkmalarını yürekten temenni ediyorum. Diliyorum ki her öğrenci önce Ülkesini ve Atasını düşünerek yeni öğretim yılına merhaba diyecektir” dedi.

Yeni başlayan Öğretim yılında, alım gücünün düştüğü velilerin ne yapacağını şaşırdığı şu dönemde umuyorum ki Türkiye’yi idare eden Hükümet yetkilileri bu vahim durumu görürde en azından Gıda desteği verir. Özellikle ilk okullarda gıda yardımı yapar, diyerek sözlerine devam eden Keskin “Evet bir öğretim yılına daha merhaba dediğimiz şu günlerde halkın çektiği sıkıntıyı bizi idare edenler görürde bir çözüm üretirler. Çünkü Vatandaşlarımız alım gücünün düştüğü hatta sıfıra indiği şu günlerde yardım bekliyor. Bütçelerine bir katkı ümit ediyorlar. Bunu da yapacak olan elbette iş basındaki hükümettir. Halkımız çocuklarının beslenme çantasını bile hazırlayamıyor. Avrupa ülkeleri kendi ülkelerinin çocukları için milyar Avroları gözden çıkartırken, Bizim CHP’li Belediyelerin eğitime verdiği desteği bizim hükümetin yardım etmediği gibi vergi yükü yüklemesi de çabasıdır” dedi.

Keskin son olarak “Bu kadar sıkıntıya rağmen çocuklarını okutmak için bin bir fedakârlık yapan velileri kutluyor ve yeni dönemin öğrencilere başarı, velilerine de yüksek alım gücü getirmesini diliyorum” diye konuştu.