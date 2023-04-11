CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, 15 Mayıs'ta Türkiye'nin karanlıktan aydınlığa kavuşacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye'de 100 yıllık Cumhuriyet ve 77 yıllık çok partili demokrasi hayatının en buhranlı günlerinden geçildiğini söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, "Milletimiz her yeni güne katlanamayacak kadar ağırlaşan şartları giderek artan huzursuzluk, yoksulluk, işsizlikle adaletsizlik ve çaresizlikle uyanmaktadır. Bu gidişe dur demek için söz artık milletindir. Bu, bizim için tarihi bir fırsattır. Köprüden önceki son çıkıştır.

14 Mayıs 2023 günü milletimiz, ya yoksulun daha yoksullaştığı, yandaş zenginlerin daha da zengin olduğu, bal tutanın parmağını yaladığı, yolsuzlukların hat safhaya çıktığı, yasakların günlük rutine dönüştüğü, adaletin hiçbir zaman sağlanamadığı bu düzenden yana oy kullanacak ya da yeter söz milletin diyerek 14 Mayıs’ta ülkemize baharı getirerek, sandıkta tarih yazacağız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Parlamentoda çoğunluğu sağlayıp Millet İttifakı olarak ülkemize yeniden demokrasi ve güven ortamını getireceğiz.

15 Mayıs’ta ülkemizi karanlıktan aydınlığa kavuşturarak, tek adam rejimini tarih edeceğiz" dedi.