Bursa'nın Keles ilçesinde CHP İlçe Başkanı Cevat Acar, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı başlangıcı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili olarak AK Parti iktidarı süresince eğitimde yaratılan tahribata, eğitim sisteminin güncel sorunlarına ve yerel düzeydeki eksiklere dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın yapmış olduğu genel açıklamayı paylaşan Keles İlçe Başkanı Cevat Acar, yeni Eğitim ve öğretim yılında oluşan ve oluşacak sorunlara değinerek, okullarda güvenlik görevlisinin bulunmaması, güvenliğin tam olarak sağlanamaması, öğrencilerin okullarda aç kalması ve yeterli besini alamaması gibi bir çok konuya değindi.

"HER GELEN BAKAN SİSTEMİ YERLE BİR ETMİŞTİR"

22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırılarak iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirildiğine dikkati çeken Başkan Acar, "Bu süreçte, var olan sorunlar çözülmek yerine, yenileri eklenmiştir. 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişmiş, Bakanların ortalama ömrü iki buçuk yıl olmuştur. Her gelen bakan bir önceki sistemi eleştirmiş, yerle bir etmiş ve kendi ortaya attığı fikirleri apar topar uygulamaya koymuştur. 9 bakan toplamda irili ufaklı 18 sistem değişikliği yapmış, lise ve üniversite sınavları defalarca değiştirilmiştir. Hiçbir değişiklik etkisini değerlendirmeye yetecek kadar bile uygulamada kalamamıştır. Çocuklarımızın geleceği AKP’nin ve bakanlarının elinde oyuncak edilmiştir" diye konuştu.

"DANIŞTAYA DAVA AÇTIK"

Bu yıl okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte iktidarın çağdışı eğitim manifestosu olma niteliğini taşıyan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile döneme başladıklarına dikkati çeken Acar, "İhtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlanma ve onaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçası, bilimsel dayanakları ve yazarları belli olmayan, tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştayda dava açtık. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin vakti ve emeği AKP’nin siyasi hırsları nedeniyle daha fazla ziyan edilmeden bir an önce eski programlara dönülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Acar, konuşmasının sonunda, 22 yıllık iktidarın açtığı yaraları sarmak için canla başla çalışacaklarını sözlerine ekledi.