Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, AK Parti’nin buğday fiyatı açıklamalarını “gerçeklerden kopuk” diyerek eleştirdi ve tarlada çiftçiyle birlikte kamuoyuna açıklama yapmaya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, AK Parti Keşan İlçe Başkanı’nın buğday hasadıyla ilgili “memnuniyet” odaklı açıklamalarını sert bir dille eleştirerek, çiftçinin yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini savundu. Çakır, “Zannedersiniz çiftçi bayram ediyor, buğday fiyatı 20 bin TL olmuş! Ama gerçekler farklı: Çiftçi perişan, AK Parti memnun” dedi.

“DESTEKLE 16 BİN TL OLDU” İDDİASINA SORULAR

CHP'li Başkan Çakır, AK Parti’nin “destekle birlikte buğday fiyatı 16 bin TL” iddiasını “trajikomik” bulduğunu belirterek, şu soruları yöneltti:

“Çiftçi desteklemeyi hangi ay alacak? Enflasyona karşı korumasız bu para değerini koruyacak mı? Çiftçi, cebinde olmayan destekle borç mu ödeyecek? Tarlasını satan çiftçiler neden çoğalıyor?”

“HODRİ MEYDAN: TARLADA AÇIKLAMA YAPIN”

Başkan Çakır, AK Parti Keşan İlçe Başkanı’na, “Eğer fiyatlar çiftçiyi memnun ediyorsa, ilk hasat günü tarlada çiftçiyle birlikte açıklama yapın, bakalım üretici ne diyecek” çağrısında bulundu.

AK Parti’nin “verimlilik” vurgusunu da eleştiren Çakır, “23 yıldır iktidardasınız; mazot, gübre zamlanırken, tarımsal destekler eridi. Verimlilik dersi verenler, tarımı çökertenlerdir” dedi.

Çakır, AK Parti ’ye şu soruları sordu: “2002’de 2.5 milyon tarımsal işletme varken neden 2 milyonun altına düştü? 2025’te 15 milyon ton buğday neden ithal edildi? Çiftçi neden üretimi bırakıp şehre göç ediyor?”

Çiftçiye mazot, gübre ve tohum desteğinin zamanında verileceğini belirten Balşkan Çakır, CHP iktidarında çiftçi kaderine terk edilmeyeceğini öne sürdü. Keşan halkına seslenen Anıl Çakır, “AK Parti halktan koptu, sadece siyasi çıkarlarını düşünüyor. Çiftçinin emeğine değer vermeyenlere sandıkta siz cevap vereceksiniz” çağrısı yaptı.