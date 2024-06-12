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Konuyla ilgili olarak İlçe Başkanlığından şu açıklama yapıldı: “Trakya Buğday Mitinginde meydanlara iniyoruz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı, Trakya Buğday Mitingi için araç kaldıracak. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılacağı Trakya Buğday Mitingi için araç kaldıracağını duyurdu.

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