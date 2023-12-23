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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İzmir’in Menemen İlçesinde 23 Aralık 1930 tarihinde katledilen devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın ölüm yıldönümünde bir anma mesaj yayımladı. İlçe Başkanı Çakır, “Cumhuriyete, özgürlüklerimize, demokrasimize ve ulusal birliğimize kasteden düşmanlar hangi maskeyi takarsa taksın, karşılarında milyonlarca Kubilay bulacaktır.” dedi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın mesajı şöyle: “Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet gençliğinin simgesi, bu ülkede özgür ve onurlu yaşama ülküsünün timsalidir.

Dünya döndükçe, Cumhuriyet var oldukça, Cumhuriyeti ve demokrasiyi savunmak için ayağa kalkacak Kubilaylar asla eksik olmayacaktır.

Cumhuriyete, özgürlüklerimize, demokrasimize ve ulusal birliğimize kasteden düşmanlar hangi maskeyi takarsa taksın, karşılarında milyonlarca Kubilay bulacaktır. Cumhuriyetimize ve onun değerlerine düşman olan karanlık zihniyete karşı mücadelemiz daima sürecektir.

Hain saldırılarla vatandaşlarımıza kasteden terör örgütleri de Cumhuriyet’e saldıran karanlık zihniyet de Kubilayların yürekleri karşısında yıkılıp yok olacaktır.

Cumhuriyetimizi ne pahasına olursa olsun savunmak, Menemen’de haince katledilen devrim şehidimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve bu vatan uğruna can veren binlerce vatan evladına olan borcumuzdur. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz, olmayacaktır. Bu boş hayallere kapılan herkes karşısında mutlaka bir Mustafa Fehmi Kubilay, bir Bekçi Hasan, bir Bekçi Şevki bulacaktır. Bu millet gerici çevrelerin hain oyunlarına gelmeyecek, birliğini ve dirliğini koruyarak emperyalizme yenilmeyecek, tam bağımsız, laik, demokratik, çağdaş ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonuna kadar koruyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir Cumhuriyet öğretmeni olmanın gururuyla 93 yıl önce Menemen’de şehit olan Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı, bekçilerimiz Şevki ve Hasan Beyleri rahmetle anıyorum; ülkemizin birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan canlarını veren bütün kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”