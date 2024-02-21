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31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi CHP Keşan listelerini İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi, belediye başkanları, belediye meclisleri ve il genel meclisi listelerinin İlçe Seçim Kurulu’na verilmesi süresi dün sona erdi.

Keşan, Beğendik ve Yenimuhacir listeleri CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, yönetim kurulu üyeleri, Keşan Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Mehmet Özcan, Beğendik Belediye Başkanı ve aday Muhammet Örnek ve Yenimuhacir Belediye Başkan adayı Tamer Kıral'ın katılımıyla Keşan İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.

Listelerle ilgili olarak CHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre CHP’nin listeleri şöyle;

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Kontenjan:

1-Rasim Ergene

2-Mehmet Meriç

3-Şakir Bilgin Atlı

BELEDİYE MECLİSİ ASİL ÜYELER

1-Hüseyin Yavaş

2-Figen Kanar Kayseri

3-Aydın Meriç

4-Irmak Aktan

5-Mertcan Özkaya

6-Çiğdem Çeliktuğ Öztürk

7-Cahit Kemer

8-Mehmet Tabarlı

9-Mustafa Naci Öztürk

10-Bayram Şeker

11-İsmail Büyükvarlık

12-Onur Uluca

13-Mustafa Ak

14-Coşkun Düdük

15-Kubilay Öztürk

16-Nurettin Özmen

17-Can Boz

18-Ece Gülay

19-Sevil Duyan

20-Nihal Yücetürk

21-Ayşe Berber

22-Ayşe Özcan

İL GENEL MECLİS ÜYESİ LİSTESİ

1-Sezgin Gündoğdu

2-Vedat Koyuncu

3-Aladdin Öztürk

4-Mehmet Güneş Yılmaz

5-Olgu Karataşoğlu

BAŞVURU LİSTESİNİN DIŞINDA 8 KİŞİ DIŞARIDAN ATANDI

CHP’de belediye meclis üyeliği için 43 başvuru olmasına rağmen, bu listenin dışında olan 8 kişinin dışarıdan listeye alınması da dikkatleri çekti.

BEYENDİK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ

Kontenjan: Sedat Bilici

ASİL ÜYELER

1-Cemal Uyanık

2-Gürkan Yılmaz

3-Turgay Malcı

4-Hilmi Kanar

5-Ali Kulu

6-Nedim Uçak

7-Doğan Badem

8-Şehmuz Korkmaz

YENİMIHACİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ

Kontenjan: Ali Osman EREN

ASİL ÜYELER

1-Serdar Kale

2-Erdinç Çetinçaş

3-Hakan Yaşarbaş

4-Nagihan Tiryakioğlu

5-Latif Cinay

6-Serap Yılmaz

7-Nasuh Engin

8-Pınar Güripek

YEDEK ÜYELER

1-Kemal Dolaştır

2-Muzaffer Günday

3-Sercan Çetin

4-Hasan Kahya

5-Esen Şahinbaş

6-Mehmet Kozlu

7-Rüstem Güner

8-Hüseyin Tekin

9-Selami Bayar