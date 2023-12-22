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CHP Keşan'da belediye başkanlığı için önseçim yapacak. Keşan'da 6 belediye başkan aday adayı ön seçimde yarışacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanlığı Facebook sayfasından bu akşam yapılan paylaşımda belediye başkan adaylığı için parti meclisi tarafından önseçim kararı alındığı açıklandı.

Partiden yapılan açıklamada, "Keşan'da Demokrasi Şöleni Devam Ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Keşan Belediye Başkan Adayımız Parti Meclisimizin aldığı kararla ön seçim yöntemi ile belirlenecektir. İlçe Başkanımız Anıl Çakır ve ilçe yönetimimizin en başından beri verdiği mücadele sonuç verdi. Yıllar sonra sandığı getiren yönetim olarak; Bu Onur Hepimizin" ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, 23 Aralık Cumartesi günü de İl Genel Meclis Üyesi aday adayları arasında yapılacak önseçim öncesi PM meclisi tarafından alınan bir kararla bu önseçim tarihi ileri bir tarihe ertelenmişti. CHP'den Keşan'da belediye başkanlığı için Ender Mağden, Feridun Tümer, Mehmet Özcan, Mustafa Bezbaş, Orhan Çakır ve Şenol Yalı aday adayı olmuştu.

CHP PM'nin aldığı karara göre Edirne'de önseçim yapılacak tek ilçe Keşan olacak.