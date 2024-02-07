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CHP Keşan, Miraç Kandili ve 6 Şubat depremi yıldönümü nedeniyle kandil simidi dağıttı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi dün Miraç Kandili ve 6 Şubat depreminin yıldönümü nedeniyle Keşan'da hem esnafı ziyaret etti hem de kandil simidi dağıttı.

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan ve CHP Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu ile partililer hem şehir içinde esnafı ziyaret kandil simidi dağıttı

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ziyaretler ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve partililerimiz ile birlikte vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunarak Miraç Kandili’ni kutlarken, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük acılar yaşadığımız deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı da rahmet ile andık. Deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Bu mübarek gecede deprem felaketinin bir daha yaşanmamasını temenni eder, tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandili’ni kutlarız." dedi.