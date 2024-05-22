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CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Keşan İlçe Başkanlığının düzenlediği 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek Danışma Kurulu Toplantısına tüm üyeleri davet etti.

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