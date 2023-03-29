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1992 yılı İzmit doğumlu olan Merve Tüysüz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kocaeli Barosu’na bağlı olarak 6 yıldır Serbest Avukatlık yapan Tüysüz, 2019 yılı Yerel Seçimlerinde, Derince Belediye Meclisi üyesi adayı olmuştur. Merve Tüysüz, partinin hukuk komisyonunda aktif olarak yürüttüğü çalışmaların yanı sıra son 3 yıldır İl Kadın Kolları Hukuk Sorumlusu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

5 yıl boyunca CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Songül Kaya’nın 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı için istifası sonrasında İl Kadın Kolları yönetiminde yer alan Merve Tüysüz, başkanlık görevine getirildi. CHP İl Kadın Kolları Yönetimi’nin bugün parti binasında gerçekleştirdiği toplantıda Songül Kaya başkanlık görevini Merve Tüysüz’e iletti.

CHP Kocaeli İl Kadın Kolları’nda yeni başkan Merve Tüysüz oldu KOCAELİ (İGFA) - CHP Kocaeli İl Kadın Kolları’nda yeni başkan Merve Tüysüz oldu.

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