Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli’nin 28. Dönem milletvekili aday adayı listeleri belli oldu.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda parti genel merkezine yapılan başvuruların ve mülakat sürecinin sonlandırılması sonrasında örgütlere aday adayı listeleri iletildi. Genel merkez tarafından iletilen listeye göre CHP Kocaeli’den 28. Dönem Milletvekili aday adayı olmak için 66 kişi başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı şunları kaydetti: “ 14 Mayıs tarihinde sandık başına gideceğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri için 66 aday adayımızın Kocaeli’den başvuruda bulundu. Tarihi bir seçime hazırlanıyoruz. Ülkemizin kaderini tek adam rejimi ve saray saltanatına teslim etmemek için milletvekili aday adaylığı noktasında büyük bir cesaret göstererek başvuruda bulunan tüm isimlere teşekkür ediyor, sürecin ülkemiz, Kocaeli’miz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Başlıyoruz.”

CHP KOCAELİ’NİN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI LİSTESİ

Ali Yapa, Arzu Durulmuş, Arzu Türkkal Enç, Asude Fırat Özkan, Atilla Gökçe, Bahar Gültekin Candemir, Başar Değer, Belkıza İlter, Berna Çetin, Beyhan Korkmaz, Bozkurt Uslu, Bülent Yıldız, Caner Arduç, Cuma Karavar, Cumhur Karakadılar, Cumhur Cevdet Kesemenli, Doğan Ergön, Erkan Çakar, Fahri Örengül, Fesih Duru, Fügen Avdan, Hasan Naz, Hasan Ali Hamarat, Hurşit Güneş, Hülya Güreli Yolcubal, İsmail Doğan, İsmail Sancak, İsmail Utku Kılıç, İsmet İşeri, Kardelen Beytaş, Kemal Nişancı, Kıvanç Özaslan, Korkmaz Özdemir, Mahmut Cengiz Sarıbay, Mehmet Tamer Solakoğlu, Mehmet Ümit Küçükkaya, Mehtap Memiş, Muharrem Eskiyapan, Murat Kaki, Mustafa Anaç, Mühip Kanko, Müzeyyen Topçu Tan, Nail Çiler, Nihat Değer, Nizamettin Erdem, Nuray Birinci, Ömer Faruk Başaran, Özgür Çelik, Özgür Yıldızlı, Recep Dursun, Sait Aydın, Savaş Çetin, Selman Kösali, Selman Yıldırım, Sevgi Özel Gürlü, Songül Kaya, Tahsin Tarhan, Taşkın Çağatay Yamen, Tekin Uygur, Turan Şahin, Tülin Keçeci Güngör, Ufuk Saka, Veli Beyaztaş, Yakup Törk, Yavuz Erkal, Yılmaz Yazgan