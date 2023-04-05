CHP Kocaeli 28. Dönem Milletvekili aday adayları saha programlarına Gebze, Çayırova ve Gölcük’ten başladı.KOCAELİ (İGFA) - CHP 28. Dönem Milletvekili aday adayları 2 Nisan’da gerçekleştirilen tanıtım programı sonrasında seçim çalışmaları kapsamında saha programlarına başladı.

CHP Kocaeli İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ve İlçe SKM’lerinin hazırladığı programlar kapsamında aday adayları seçim çalışmaları için ilk olarak Gebze, Çayırova ve Gölcük’te sahaya indi.Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, ilçe yönetimi, İlçe Kadın Kolu Başkanı Yaşa Erdoğan, İlçe Gençlik Kolu Başkanı Doğa Mert Doğan, İlçe SKM Başkanı Yakup Yılmaz, 28. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili aday adayları Mustafa Anaç, Nail Çiler, Kemal Nişancı, İsmail Sancak, Recep Dursun, Sait Aydın, Murat Kaki, Yavuz Erkal, Nuray Birinci, Korkmaz Özdemir gün boyu çarşı esnafını ziyaret ederek hem kendilerini tanıttı hem de taleplerini dinledi.

DEPREMZEDE AİLELERE ZİYARET

Gölcük’te İlçe SKM Başkanı Ali Derya Tataroğlu, ilçe yöneticileri, 28. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili aday adayları Hülya Güreli Yolcubal ve Beyhan Korkmaz, Topçular Mahallesi’nde hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çayırova’da CHP İlçe Başkanı Binali Eniş, ilçe yönetimi, İlçe SKM Başkanı Lütfü İlhan, 28. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili aday adayları Songül Kaya, Hülya Güreli Yolcubal, Sevgi Özel Gürlü, Beyhan Korkmaz hem esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi hem de deprem felaketinden etkilenerek Çayırova’ya yerleşen ailelere konuk olarak taleplerini dinledi.

Tüm ilçelerde devam edecek programların bir sonraki ayağı 6 Nisan Perşembe Günü İzmit ve Başiskele’de tüm aday adaylarının katılımı ile gün boyu süreceği öğrenildi.