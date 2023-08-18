CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, seçimler boyunca kendisini yalnız bırakmayan parti teşkilatları, belediye başkanları ve partinin gönüllü neferleriyle buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, düzenlediği birlik ve beraberlik gecesinde partisinin üst düzey yöneticilerini ve ilçe teşkilatlarını bir araya getirerek, konuk etti.

Düzenlenen geceye, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Enez Belediye Başkanı Özkan Güvenç, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Belediye Meclis üyeleri, CHP ilçe başkanları, gençlik kolları, kadın kolları başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda parti yöneticisini katıldı.

Samimi ve keyifli geçen gecede konuşan Yazgan, seçimler süresince her zaman yanında bulunan CHP'nin iktidar olabilmesi için canla başla çalışan, partisine bir oy daha fazla aldırabilmenin mücadelesini veren ve canı gönülden partilerine destek olan tüm partililere teşekkür etti.

Yazgan, seçimlerini ardından herkesin merakla geleceğin nasıl olacağını düşündüğünü dile getirerek, yerelde dinamik kadrolarla yola devam edeceklerini söyledi.

Değişim taleplerine dikkati çeken Yazgan, "Bu değişim nasıl olacaktır, nerelere varacaktır bunu bilmiyoruz. Ama yerelde bizim derdimiz ilçe yönetimlerinin yenilenmesi, daha dinamik hale gelmesi. Biliyorsunuz ilçe yönetimlerinin seçimi 3,5 yıl oldu. Artık yorulan dostlarımız var. Yerine yeni daha iyi çalışacak ya da daha keyifle çalışacak insanlara bırakmak isteyen arkadaşlarımız var. Onların yerine geçip daha güzel işler yapacağını iddia eden insanlar var. Zamanıdır. Yani, artık ilimizde değişim zamanıdır. Bu da hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.