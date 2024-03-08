Bursa'da CHP Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi’ne imza atan Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, görev süresince belgede yer alan tüm maddelere uyacağına söz verdi.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, CHP’nin halkçı belediyecilik anlayışını yansıtan ve Genel Başkan Özgür Özel tarafından kamuoyuyla paylaşılan Eşitlik Politika Belgesi’ni imzaladı.

CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nda, kadın kolları temsilcileri ve Mudanyalı kadınların katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan Dalgıç, “Belediye Başkanlığı yaptığım süre içerisinde tüm maddelere uyacağımı, kadınlarımızın gözü önünde taahhüt ediyorum” dedi. Dalgıç, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadeleyi içeren dokuz maddelik taahhütnameyi imzalayarak başta kadın ve erkek arasındaki ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliği olmak üzere her türlü eşitsizliğe karşı mücadele edeceğini söyledi.

Belediye hizmetlerinde kendilerine başvuran vatandaşları hiçbir şekilde ayırmayacaklarını, ırk, mezhep, inanç ve siyasi tercih farkı olmaksızın herkese eşit hizmet edeceğini söyleyen Dalgıç, "Göreve geldiğimizde, hizmetlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesinde katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz ve her türlü ayrımcılık ile şiddetin karşısında duracağız." dedi.

Üreten kadınlara öncelik vereceklerini ifade eden Deniz Dalgıç, hem kadınları, hem de gençleri ekonominin içine katmak gerektiğini belirterek, "Kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünlerin satışını kolaylaştıracak projeler geliştireceğiz. Üretimi teşvik ederek, tüm kadınlarımızı üretime dahil edeceğiz." dedi.

Öte yandan 8 Mart programını sadece kadınlara ayıran CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, günü kadınlara yönelik etkinliklerle dolu dolu geçirdi. Sabah vardiya değişiminde, Yazaki Wiring Technologies Mudanya Fabrikası’nda çalışan kadın işçilere karanfil vererek günlerini kutlayan Dalgıç, sonrasında Mudanya Kent Konseyi Trekking Grubu ile bir araya geldi. Daha sonra Çepni ve İpekyayla mahallelerini ziyaret eden Dalgıç, buradaki üretici kadınları ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi ve karşılaştıkları sorunları dinledi.