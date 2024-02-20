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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Meclis Üyelikleri listelerinin İlçe Seçim Kurulu'na teslimiyle ilgili çıkan tartışmalara ilişkin açıklama CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'tan geldi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş koydu. saat 16.57'de verilen 'Teslim Alındı Belgesi'ni basınla paylaşarak, "Sandıkta kaybedeceklerini anlayınca algı oyunları kurmaya çalışıyorlar. Milletimiz buna müsaade etmeyecek” yorumunda bulundu.

Saat 16.57’de Mudanya İlçe Seçim Kurulu’na verdiği belediye meclis üyesi listesini yok sayarak kamuoyunu algı oyunuyla yönlendirmeye çalışanlara yanıt veren İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya İlçe Başkanı Furkan Atalay Kurtuluş'un meclis üyelikleri listesini teslim etmek üzere saat 16:48’de adliyeye girdiğini ve saat 16:57’de ise ıslak imzalı 3 nüshanın teslim alındığına dair belgenin İlçe Seçim Kurulu tarafınan kendilerine iletildiğini açıkladı.

Bu durumun hem YSK’nın sistemine girdiğini, hem de evrak olarak düzenlendiğini belirten Yeşiltaş, "İspatları ve resmi kanıtları ile birlikte durum ortadadır. Zaten belgeler kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Mudanya’da ve Bursa’da her şey usulüne uygun olarak yürütülmüştür. Geçtiğimiz seçim döneminde de Mudanya’da aynı kişiler tarafından benzer bir durum yaşatılmıştı. Sonucunda da bugün olduğu gibi yine bir şey çıkmamıştı. Bugün de yaptıkları itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Görüyoruz ki hukuksuzluğu bir yaşam biçimi haline getirmiş olanlar yine eli boş döndüler. Sandıkta kaybedeceklerini anlayınca algı oyunlarıyla seçime gölge düşürmeye çalışıyorlar. Ama vatandaşımız gerçeğin ne olduğunu biliyor. Vatandaşımız bunlara hak ettiği dersi vererek Mudanya’da gülümsemeye devam edecektir” diye konuştu.

MUDANYA'DAN ÜÇ PARTİ İLÇE SEÇİM KURULU'NA ŞERH KOYARKEN, İL SEÇİM KURULU'NA DA İTİRAZDA BULUNDU

Hatırlanacağı gibi, YSK’ya ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gereken Meclis Üye Listelerinin CHP Mudanya Başkanlığı tarafından tam olarka teslim edilmediği gerekçesiyle, AK Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi itirazda bulunmuştu. Islak imzalı listelerinin olmadığı fark eden İlçe Seçim Kurulu, 7 üyesiyle birlikte yaklaşık iki saat süren bir toplantı yapmıştı. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin listesini kabul edince, karara üç parti şerh koydu. İlçe Seçim Kurulu yapmış olduğu tespiti Bursa İl Seçim Kurulu'na gönderiken, İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor.