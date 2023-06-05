CHP, 14 Mayıs seçimleri sonrasında yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu açıkladı.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Oğuz Kaan Salıcı’da olan örgüt yönetimini kendine bağladı. Bir önceki MYK’dan sadece Ahmet Akın ile Faik Öztrak yeni MYK’ya girebildi. MYK'daki kişi sayısı 17'den 15'e düştü.

Merkez Yönetim Kurulu’nun yeni üyeleri ve görevleri şöyle