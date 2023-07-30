CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na tepki göstererek, uçak seferlerinin iptal edilmesinin akıl dışı olduğunu kaydetti.ŞANLIURFA (İGFA) - CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, ülkenin en büyük havalimanlarından biri olan Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uçak seferlerinin sıklıkla iptal edilmesini sert bir dille eleştirdi. Karadağ, havalimanındaki yoğunluğa ve doluluk oranlarına rağmen, seferlerin iptal edilmesinin büyük mağduriyet oluşturduğunu belirtti.

CHP İl Başkanı Karadağ, "Ülkemizin en büyük havalimanlarından biri olan Şanlıurfa GAP Havalimanında uçak seferlerinin iptal edilme sebebi nedir? Uçak seferlerinin doluluk oranı ve yoğunluğu fazla olmasına rağmen, haftalık farklı şehirlere yaklaşık 50 seferi bulunan Havalimanında seferlerin iptal edilmesi ve yolcuların bilet bulamaması büyük mağduriyet yaratıyor" diye konuştu.

Özellikle turizm sezonunda seferlerin iptal edilmesinin akıl dışı olduğunu ifade eden Karadağ, "Turizm sezonunda Şanlıurfa havalimanında uçak seferlerinin iptal edilmesi akıl dışıdır. Çevre illerde uçak seferleri iptal olmazken, Şanlıurfa GAP Havalimanında sık sık uçuşlar iptal ediliyor" dedi.

Ferhat Karadağ, uçak seferlerinin düzenli hale getirilmesi ve vatandaşların bu konuda mağdur edilmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.

İptal edilen seferlerin nedenlerinin araştırılması ve sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Karadağ, bu durumun hem Şanlıurfa'nın turizmine hem de halkın seyahat özgürlüğüne zarar verdiğini söyledi. CHP İl Başkanı, yetkililere seslenerek, uçak seferlerinin iptal edilmesinin önüne geçilmesi ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gereken adımların bir an önce atılması gerektiğini belirtti.