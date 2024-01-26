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İstanbul Ataşehir'de üç dönemdir Belediye Başkanlığı'nı sürdüren Battal İlgezdi, 40 yıllık partisi olan CHP'den istifa etti.İSTANBUL (İGFA) - Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi, istifasına ilişkin paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı.

"CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor" diyen Başkan İlgezdi, CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir paritli olarak bu yaşananların hem kendisini ,hem de milyonlarca partiliyi üzdüğünü söyledi.

Partinin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlünün razı olmadığını belirten İlgezdi, 40 yıldır mensubu olamktan onur duyduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Hatırlanacağı gibi, 29 Mart 2009 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in kurucu belediye başkanı olmuştu. Daha sonra 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini de kazanan Battal İlgezdi, üç dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.