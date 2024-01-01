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CHP’de Keşan Belediye Başkan aday adayı olan ve önseçimde aldığı 21 oyla 5 aday arasında en az oyu alan Orhan Çakır, önseçim ile ilgili değerlendirmede bulunarak, önseçimi kazanan Mehmet Özcan’ı tebrik etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yerel seçimlere yönelik Keşan Belediye Başkanlığı için adaylığı CHP aday adayı Mehmet Özcan’ın kazanması ardından, aday adayı Orhan Çakır'dan "Üzerime düşen görevi yapmaya hazırım" mesajı geldi.

Çakır, örgüt denetimindeki 5 aday adayının yarıştığı belediye başkan aday adaylığı seçimlerinde 21 oy alarak, 5 aday arasında yarışı en son sırada tamamladığını anımsatarak, alınan sonuç karşısında, uzun yıllardır Edirne ve Keşan ilçesinde verdiğim siyasi mücadelenin karşılığı olmadığını gördüğünü ifade etti. Ön seçim kararı alındığı süreçten, seçimin yapıldığı güne kadar, yaşanan tüm olumsuz olayların arkasına sığınmadan ve mazeret aramadan, alınan sonucun eksikliği ve yetersizli olduğunu ifade eden Çakır, "Bunu bir hezimet olarak kabul ediyorum. Seçimlerde bana oy veren vermeyen, tüm parti üyesi arkadaşlarıma, kırılmadan gücenmeden hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.Seçimlerde çok büyük bir farkla yarışı birincilikle kazanan değerli büyüğüm Sayın Mehmet Özcan başkanımı tekrar tebrik eder, üç dönem başkanlığımızı yapan Mehmet Özcan başkanımızın liderliğinde CHP’nin Keşan’ da yeniden iktidar olması için üzerime düşen görevden asla kaçmayacağımı buradan ifade ederek, başkanımıza ve CHP Keşan örgütüne başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.