CHP Bilecik İl Başkanlığı, Pazaryeri ilçesinde gövde gösterisi yaparak "14 Mayıs genel seçimlerinde iddialıyız" mesajı verdi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar partisinin 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan genel seçimlerde belirlenecek olan 28. Dönem milletvekili aday adaylarını Pazaryeri İlçe Teşkilatında partililere tanıttı.

Başkan Polat, Pazaryeri İlçe Başkanlığı'nda parti üyelerine yaptığı konuşmasında, seçimlerin Türkiye için tarihi bir seçim olduğunu belirterek, "Bu seçim dolayısıyla bütün siyasi partilerde olduğu gibi bizlerde aday adaylarımızla birlikte yola çıktık. Partimizin aday adaylığı sürecinde sekiz tane birbirinden değerli arkadaşımız partimizden aday adayı olmak için müracaat etti. Genel merkezimiz 9 Nisan’da listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletecek ve 2 aday adayımız CHP Bilecik Milletvekili adayımız olarak açıklanacak. Bizlerde bu süreçte 9 Nisan’a kadar aday adaylarımızla beraber ilçe ilçe geziyoruz, örgütlerimizi ziyaret ediyoruz” dedi.

Pazaryeri ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirip, ilçe pazarında pazarcı esnafı ile buluşan CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Pazaryeri ilçe Başkanı Metin Polat ve partililer esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi.

Pazaryeri ilçesindeki esnaf ve pazarcı esnafı Milletvekili Yaşar Tüzün’e yoğun ilgi gösterirken, esnafların sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Pazaryeri ilçesindeki programa CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mehmet Fındık ve 28. Dönem CHP Bilecik Milletvekili aday adayları katıldı.